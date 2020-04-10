Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 78 yaşında hayata gözlerini kapayan Lübnan’da El-Islah İslami Cemiyeti’nin Başkanı Şeyh Muhammed Reşid Mikati (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, Irak Müslüman Alimler Heyeti 08 Nisan 2020 – 15 Şaban 1441 Çarşamba günü, uzun bir hastalık döneminden sonra 78 yaşında hayatını kaybeden Lübnan’da El-Islah İslami Cemiyeti’nin Başkanı Şeyh Muhammed Reşid Mikati (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziyelerini bildirir.

Şeyh Muhammed Reşid Mikati (rahimehullah) 1942 yılında ilmi bir tarihe sahip bir ailede dünyaya geldi. Şöyle ki bu ailenin dini faaliyetlerinin ortaya çıkması başta Trablus olmak üzere Lübnan’da 13. asırda başladı ve günümüze kadar devam etti. Bu aile içinden birçok alim, müftü ve davetçi çıkardı.

Şeyh Muhammed Reşid Mikati (rahimehullah) Abdurrahman’ın cemaatine katıldı. İslami Cemaat içerisinde aktif bir üyeydi. 1973 yılına kadar İslami Cemaatin sekreteri oldu. Şeyh Muhammed Reşid Mikati (rahimehullah) 1966 yılında Beyrut’taki Lübnan Üniversitesinde Hukuk diploması aldı. 1975 yılında Dimeşk Üniversitesinde Şeriat Fakültesinde İslami Şeriat diploması aldı. Doktorasını Paris’teki Sarbonne Üniversitesinde 1981 yılında hukuk felsefesi alanında yaptı. Doktorası “İslam ve Laiklik” adını taşımaktaydı. Şeyh Muhammed Reşid Mikati (rahimehullah) ilim, ahlak, hoşgörü adamı olarak bilinirdi, gelişime, eğitime ve gözetime önem verirdi.

Şeyh Muhammed Reşid Mikati (rahimehullah) 1977 yılında El-Islah okulunu ortaya çıkartan El-Islah İslami Cemiyetini, ardından 1978 yılında El-Islah lisesini kurdu. Ardından 1982 yılında Şeriat ve İslami Çalışmalar Fakültesiyle başlayan, daha sonra diğer fakültelerin eklemlenmesiyle genişleyen Trablus Üniversitesini kurdu.

Şeyh Muhammed Reşid Mikati (rahimehullah) Lübnan’da ve dışında birçok mevkiyi üstlendi. Trablus’da El-Islah İslam Lisesi Genel Müfettişi ve Eğitim Komitesi Başkanlığı, Şeriat ve İslami Çalışmalar Fakültesi İlim Meclisi Başkanlığı, Trablus Üniversitesi Genel Sekreterliği, İslami Eğitim Kongresi ve Hukuk-Şeriat İslam Kongresi Genel Sekreterliği, Kahire Uluslararası Davet ve Yardım Meclis Üyeliği, İslami Üniversiteler Birliği Üyeliği, Lübnan Müslüman Alimler Heyeti Kurucu Üyeliği söz konusu mevkilerden bazılarıdır.

Allah (azze ve celle) Şeyh Muhammed Reşid Mikati’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, ilim, eğitim, davet noktasında yaptığı çalışmalardan ve verdiği gayretlerden dolayı onu rahmet, mağfiret ve rıza ile mükafatlandırsın. İlmini ve çalışmalarını ona şahit, cennete götüren yol kılsın. Onun yerini, şeriat ilmini muhafaza eden, sancağını dalgalandıran ihlaslı alimlerle doldursun.

Genel Sekreterlik

16 Şaban 1441

09 Nisan 2020

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