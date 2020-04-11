Ebu Garib Şubesi’nden İhtiyaç Sahibi Ailelere İnsani Yardım Kampanyası

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Başkent Bağdat’ın batısında faaliyet gösteren Ebu Garib Şubesi, Ebu Garib kazasındaki ihtiyaç sahibi ailelere, gıda dağıttı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Ebu Garib Şubesi tarafından düzenlenen insani yardım kampanyasında dağıtılan poşetlerde domates, patlıcan, patates, salatalık ve soğan gibi sebzeler bulunuyordu. Her aileye aile bireylerinin sayısına göre dağıtıldı.

Ebu Garib Şubesi’nin insani yardım kampanyası kapsamında, sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağdur olan, işleri, gelirleri duran, sınırlı gelire sahip ihtiyaç sahibi ailelerden 150 aileye yardım ulaştırıldı. Yardımların ulaştırıldığı aileler, dünyanın her tarafına yayılan korona virüsün Irak’ta da yayılması nedeniyle Ebu Garib kazasının zor koşullarla karşılaştığı bu günlerde Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kaza halkını düşünerek insani kampanyalarına devam etmesinden dolayı teşekkür etti.

HEYET Net

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