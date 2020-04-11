İnsan Hakları Birimi’nden “Irak… En Fazla Korona Riski Taşıyan Toplumsal Grup Mahkumlar” Adlı Yeni Rapor

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Birimi, hükümet hapishanelerde yeni bir insani felaketin yaşanabileceği hususunda uyarıda bulundu. Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsan Hakları Birimi tarafından yayınlanan raporda hükümet hapishanelerinde yeni tip korona virüsün yayıldığı, binlerce mahkuma bu virüsün bulaştığı açıklanarak korona virüsün yayılmasını engellemek için gerekli kaynaklarda ve mahkumlara yönelik önlemlerde eksiklik olması ve yetersiz kalınması nedeniyle bunun zaten yaşanması beklenen bir olay olduğu vurgulandı. Bu durumun söz konusu virüsün kontrol edilemeyecek bir seviyeye ulaşmasına neden olacağı belirtildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsan Hakları Birimi yayınladığı raporunda korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı itibariyle Irak’ın ortadoğuda ikinci sırada olduğunu, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada son 48 saat içerisinde 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladıktan sonra bu sayıların önümüzdeki günlerde katlanacağı uyarısında bulundu.

İnsan Hakları Birimi söz konusu raporda geçtiğimiz günlerde Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan 1421 sayılı açıklamayı hatırlatarak söz konusu açıklamadan şunları aktardı: “Dünyada yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle Iraklılardan çok kişinin hayatını kaybetmesinin büyük tehlikelerinden biri de hükümet hapishanelerinde ve milislerinden hapishanelerinden on binlerce mahkumun bulunmasıdır. En düşük uygun hayati dinamiklere bile ihtiyaç duyulan bu hapishanelerde mahkumlara yönelik düzenlenen bir toplu katliam yaşanabilir. Bu bağlamda bize düşen hukuki ve insani alanlarla ilgilenen uluslararası örgütlerin sorumlulukları kapsamında hızlı bir şekilde müdahale etmelerinin zorunlu olduğunu vurgulamaktır. Bağdat’ta ofisi olan Dünya Sağlık Örgütü bu alanda üzerine düşen görevi yerine getirmesi ve hükümetin raporlarıyla iktifa etmemesi ve onun saptırıcı bilgilerine teslim olmaması gerekmektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsan Hakları Birimi Başkanı Dr. Eymen El-Ani şu açıklamada bulundu: “Ülkede ölümcül yeni tip korona virüsün hızlı bir şekilde yayılması ve bunun dışındaki bazı hastalıkların söz konusu olması karşısında bu virüs tehlikesinin en çok tehdit ettiği toplumsal grup mahkumlardır. Bu nedenle tüm mahkumlara zorunlu ve gerekli tıbbi hizmetlerin ulaştırılması gerekmektedir. Aynı şekilde böyle hizmetler sunması mümkün olan hükümete bağlı olmayan sivil toplum kuruluşlarına izin verilmesi gerekmektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsan Hakları Birimi tarafından hazırlanan raporun tamamı için tıklayın

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