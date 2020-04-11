Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Başkent Bağdat’ın batısında faaliyet gösteren Ebu Garib Şubesi, Ebu Garib kazasındaki korona virüsün yayılmasına engel olmak için hükümetin yayınladığı sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağdur olan, işleri, gelirleri duran, sınırlı gelire sahip ihtiyaç sahibi ailelerden 100 aileye yardım dağıttı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Ebu Garib Şubesi tarafından düzenlenen insani yardım kampanyasında dağıtılan poşetlerde şeker, çay, peynir, şehriye, salça ve yağ gibi gıdalar bulunuyordu. Söz konusu kampanya Irak halkının ve belirli bir sabit gelire sahip olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin sıkıntılarını hafifletmek hedefiyle Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren şube ve birimlerin çalışmaları kapsamında gerçekleşti.

HEYET Net

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