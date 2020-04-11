Irak Müslüman Alimler Heyeti Tarimiye Şubesinden İnsani Yardım Kampanyası

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Başkent Bağdat’ın batısında faaliyet yürüten Tarimiye Şubesi, Tarimiye kazasında ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını ulaştırdı.

Tarimiye Şubesi’nin insani yardım kampanyası kapsamında, korona virüsün yayılmasına engel olmak için hükümetin yayınladığı sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağdur olan, işleri, gelirleri duran, sınırlı gelire sahip ihtiyaç sahibi ailelerden 93 aileye yardım ulaştırıldı. Aynı şekilde Muşahade nahiyesinde de 32 aileye yardımlar ulaştırıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Tarimiye Şubesi tarafından düzenlenen insani yardım kampanyasında dağıtılan poşetlerde tavuk etiyle birlikte domates, patlıcan, patates, salatalık ve soğan gibi sebzeler bulunuyordu. Her aileye aile bireylerinin sayısına göre dağıtıldı. Söz konusu kampanya Irak halkının ve belirli bir sabit gelire sahip olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin sıkıntılarını hafifletmek hedefiyle Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren şube ve birimlerin çalışmaları kapsamında gerçekleşti.

HEYET Net

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