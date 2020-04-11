Irak’ın Gündeminden (11.04.2020)

Bakuba Şehrinin Doğusunda Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Beledruz kazasının güneyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettiği bildirildi.

Diyala muhafazasının geçtiğimiz Perşembe günü, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesi çevresindeki Ümmü Hanta köyü çevresinde bir tarım arazisinde bir patlama meydana gelmesi sonucunda çiftçilerden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 2 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Kerkük Şehrinin Güneyinde Patlama: Biri Subay 2 Kişi Yaralandı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde bugün sabah saatlerinde aracın altına tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucunda bir subayın ve bir görevlinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneyinde yer alan askeri mahalledeki dördüncü köprü yakınlarında Güvenlik İşleri ve Dış Yollar Biriminde çalışan bir subayın aracının altına tuzaklanan bomba bugün sabah saatlerinde araç hareket ettiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda subayın ve bir görevlinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçleri mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Tamim muhafazasının Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan Er-Riyad nahiyesine bağlı köylerden birinde hükümet polisine bağlı güvenlik noktasına sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Amara Şehrinin Ortasında Silahlı Saldırı, Hille Şehrinin Kuzeyinde Patlama: 1 Kişi Öldü 2 Milis Yaralandı

Meysan muhafazasının merkezi olan Amara şehrinin ortasında bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin kuzeyinde Haşdi Şaabi milislerini hedef alan bir patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Amara şehrinin ortasında yer alan Hihavend mahallesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan benzer açıklamaya göre Hille şehrinin kuzeyinde yer alan Curf Es-Suhr nahiyesine bağlı Behbehben mıntıkasındaki bir yola tuzaklanan bomba bugün öğle saatlerinde Haşdi Şaabi milisleri geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olaylar hakkında soruşturma başlattıktan sonra bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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