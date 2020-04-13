Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi, Kerkük şehrinde milisler ve güvenlik güçleri tarafından bir kadının tecavüze uğraması hakkında bir basın açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(Basın Açıklaması) Kerkük Şehrinde Milisler ve Güvenlik Güçleri Tarafından Bir Kadının Tecavüze Uğraması Hakkında Açıklama

Hükümete bağlı güvenlik güçleri ve Haşdi Şaabi milisleri, Kerkük şehrinde yer alan Altun Kuberi bölgesinde Kürt bir kadına tecavüz etti. Güvenlik güçleri ve Haşdi Şaabi milisleri, bölgede sokağa çıkma yasağı yaşanırken söz konusu kadının evine saldırdıkları ve kocasının önünde bu çirkin fiili işledi. Milisler ve güvenlik güçleri sadece bu çirkin fiili işlemekle yetinmedi aksine bu çirkin fiili işlerken videosunu çektiler. Söz konusu videoda nöbetleşe bu çirkin fiili işledikleri görüldü. Bu suç işlendikten birkaç gün sonra video sosyal medyaya düştü.

Bu çirkin suça rağmen hükümet ancak bu videonun yayılmasından ve Iraklıların bu sert bir şekilde karşı çıkmasından sonra hareket edebildi. Bu durum, hükümete bağlı güvenlik güçlerinin, Haşdi Şaabi milisleri ve güvenlik güçleri tarafından işlenen bu türden suçların devamlı gizlediklerini ortaya çıkartmaktadır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi bu çirkin suçu şiddetli bir şekilde kınamaktadır ve aynı şekilde Iraklı halka karşı işlenen bu suçlar karşısında uluslararası kamuoyunun sessizliği, bu suçları işleyenlerin uzun yıllardan beri Irak halkına yönelik korkunç suçlar işleyen ve işlemeye devam eden Haşdi Şaabi milislerine bağlılıklarından dolayı cezalandırılmayacaklarını ve hesaba çekilmeyeceklerini bilmeselerdi bu suçların işlenmeyeceğini vurgulamaktadır. Bu suçlu kimseler suçları övünmekte hatta bununla ödüllendirilmektedirler.

Medya Birimi

18 Şaban 1441

11 Nisan 2020

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