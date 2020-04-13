Irak Müslüman Alimler Heyeti Ebu Garip Şubesi’nden İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garip kazasında faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Ebu Garip Şubesi, kazadaki ihtiyaç sahibi ailelere yumurta dağıttı. Ebu Garib Şubesi tarafından düzenlenen insani yardım kampanyası, son birkaç gün içinde dördüncü kampanya olduğu biliniyor.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Ebu Garib Şubesi tarafından düzenlenen insani yardım kampanyası, ülkede yayılan korona virüs daha fazla yayılmasına engel olmak için alınan sokağa çıkma kararı karşısında mağdur olan sınırlı gelire sahip aileler ve yevmiye usulü çalışanlarından 150 aileyi kapsadı. Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren birim ve şubeler tarafından düzenlenen insani yardım kampanyaları, ülkenin şuanda içinde olduğu zor koşullarda Iraklı halkın yüklerini hafifletmeyi hedeflemektedir.

HEYET Net

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