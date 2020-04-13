Irak Müslüman Alimler Heyeti Halidiye Şubesi’nden İhtiyaç Sahiplerine Yönelik Gıda Yardımı

Irak’ın batısında yer alan Enbar muhafazasında faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Halidiye Şubesi, Halidiye kazasındaki ihtiyaç sahibi ailelere zaruri gıdaları içeren gıda paketi dağıttı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Halidiye Şubesi tarafından düzenlenen insani yardım kampanyası, ülkede yayılan korona virüs daha fazla yayılmasına engel olmak için alınan sokağa çıkma kararı karşısında mağdur olan sınırlı gelire sahip aileleri ve yevmiye usulü çalışanlarını hedefledi.

Halidiye Şubesi Allah’ın fazlı ve keremiyle üç gün peş peşe gıda yardımlarına devam ederek bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelerin geneline ulaştı. Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren birim ve şubeler tarafından düzenlenen insani yardım kampanyaları, ülkenin şuanda içinde olduğu zor koşullarda Iraklı halkın yüklerini hafifletmeyi hedeflemektedir.

HEYET Net

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