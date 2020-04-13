Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük’teki Tecavüz Olayını Kınadı: Dünya Sessiz Kalmasa Bunlar Hasıl Olmaz

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi, Kerkük şehrinde milisler ve güvenlik güçleri tarafından bir kadının tecavüze uğraması hakkında bir basın açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi tarafından yayınlanan basın açıklamasında şöyle denildi: “Hükümete bağlı güvenlik güçleri ve Haşdi Şaabi milisleri, Kerkük şehrinde yer alan Altun Kuberi bölgesinde Kürt bir kadına tecavüz etti. Güvenlik güçleri ve Haşdi Şaabi milisleri, bölgede sokağa çıkma yasağı yaşanırken söz konusu kadının evine saldırdıkları ve kocasının önünde bu çirkin fiili işledi. Milisler ve güvenlik güçleri sadece bu çirkin fiili işlemekle yetinmedi aksine bu çirkin fiili işlerken videosunu çektiler. Söz konusu videoda nöbetleşe bu çirkin fiili işledikleri görüldü. Bu suç işlendikten birkaç gün sonra video sosyal medyaya düştü.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi tarafından yayınlanan açıklamada bu çirkin suça rağmen hükümetin ancak bu videonun yayılmasından ve Iraklıların bu sert bir şekilde karşı çıkmasından sonra hareket edebildiğine dikkat çekildi. Bu durumun, hükümete bağlı güvenlik güçlerinin, Haşdi Şaabi milisleri ve güvenlik güçleri tarafından işlenen bu türden suçların devamlı gizlediklerini ortaya çıkartmakta olduğu vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şöyle denildi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi bu çirkin suçu şiddetli bir şekilde kınamaktadır ve aynı şekilde Iraklı halka karşı işlenen bu suçlar karşısında uluslararası kamuoyunun sessizliği, bu suçları işleyenlerin uzun yıllardan beri Irak halkına yönelik korkunç suçlar işleyen ve işlemeye devam eden Haşdi Şaabi milislerine bağlılıklarından dolayı cezalandırılmayacaklarını ve hesaba çekilmeyeceklerini bilmeselerdi bu suçların işlenmeyeceğini vurgulamaktadır. Bu suçlu kimseler suçları övünmekte hatta bununla ödüllendirilmektedirler.”

HEYET Net

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