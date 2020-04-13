Irak’ın Gündeminden (13.04.2020)

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Aşiret Kavgası: 1 Ölü 2 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün öğle saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Süleymaniye sınırlarında, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Cebare nahiyesi yakınlarında İski mıntıkasında dün öğle saatlerinde silahlı aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu silahlı aşiret kavgası sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan kavganın müsebbiplerini yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının Cumartesi günü, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai ve Beledruz mıntıkalarında hükümete bağlı güvenlik güçlerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 8 kişinin tutuklanmasına tanık olduğu biliniyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Patlama: 1 Ölü 4 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan bir köy yolunda dün ikindi saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından dün yayınlanan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Karah Tebeh nahiyesinde bir top sahası yakınlarında bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda 1 gencin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının Cumartesi günü, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai ve Beledruz mıntıkalarında hükümete bağlı güvenlik güçlerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 8 kişinin tutuklanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine dün Süleymaniye sınırlarında, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Cebare nahiyesi yakınlarında İski mıntıkasında dün öğle silahlı aşiret kavgası meydana gelmesi sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Kerkük Şehrinin Güneybatısında Silahlı Saldırı: 1 Ölü 1 Yaralı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneybatısında dün akşam saatlerinde hükümet polisinin güvenlik noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan habere göre Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan Havice kazasına bağlı bir mıntıkada hükümet polisinin güvenlik noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer bir kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Tamim muhafazasının Cumartesi günü, Kerkük şehrinin güneyinde yer alan askeri mahalledeki dördüncü köprü yakınlarında Güvenlik İşleri ve Dış Yollar Biriminde çalışan bir subayın aracının altına tuzaklanan bombanın aracın hareket ettiği esnada infilak etmesi sonucunda subayın ve bir görevlinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan Er-Riyad nahiyesine bağlı köylerden birinde hükümet polisine bağlı güvenlik noktasına sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Musul Şehrinin Güneyinde Patlama: 2 Yaralı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamada Musul şehrinin güneyinde yer alan Kayare nahiyesinin girişi yakınlarında bugün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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