Irak’ın Gündeminden (15.04.2020)

Kerkük Şehrinin Güneyinde Haşdi Şaabi Milisleri Hedef Alındı: 2 Ölü 11 Yaralı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Dakuk kazasında IŞİD örgütü tarafından Haşdi Şaabi milislerine silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Yaralılardan birinin subay olduğu gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinden çok sayıda takviye kuvvetlerinin helikopter hava desteğiyle bölgeye yöneldiği, bölgede çatışmaların uzun süre devam ettiğini açıkladı. Öte yandan olay yerine giden ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Tamim muhafazasının önceki gün, Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan Havice kazasına bağlı bir mıntıkada hükümet polisinin güvenlik noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve diğer bir kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Musul Şehrinin Kuzeybatısında Patlama: 6 Ölü veya Yaralı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin kuzeybatısında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin kuzeybatısında yer alan Kahtaniye nahiyesinde metruk bir evin içinde dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybedenleri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının önceki gün Musul şehrinin güneyinde yer alan Kayare nahiyesinin girişi yakınlarında bir patlama meydana gelmesi sonucunda 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Kerkük Şehrinin Güneybatısında Polis Müdürünün Aracı Hedef Alındı: 2 Yaralı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneybatısında dün akşam saatlerinde kuzey petrolü polis müdürü Muhammed Tahir’in aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan Havice kazasına bağlı El-Fetha mıntıkasına giden yolda kuzey petrolü polis müdürü Muhammed Tahir’in aracına sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Polis müdürünün korumalarından 2 polisin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Tamim muhafazasının önceki gün, Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Dakuk kazasında IŞİD örgütü tarafından Haşdi Şaabi milislerine silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 11 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan Havice kazasına bağlı bir mıntıkada hükümet polisinin güvenlik noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer bir kişinin de yaralandığı bildirilirken Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan Dakuk kazası yakınlarındaki Ruhane vadisinde ordu kuvvetlerinden 4 unsurun kaçırıldığı gelen bilgiler arasında.

Irak’ta Korona Virüs Vaka Sayısı 1400’e Ulaştı

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde dün 22 kişi daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 1400’e ulaştığı vurgulandı.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 1756 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 22 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi. Son 24 saat içerisinde herhangi bir ölüm vakası gerçekleşmezken 49 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuştu.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 10 vaka, Kerh 3 vaka, Tamim muhafazası 2 vaka, Vasit muhafazası 2 vaka, Resafe 1 vaka, Tıb 1 vaka, Kadisiye 1 vaka, Süleymaniye 1 vaka.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle denildi: “Erbil şehrinde 22, Basra 7, Kerh 6, Süleymaniye 4, Necef 3, Kerbela 2, Resafe 1, Tıb 1, Müsenna 1, Babil 1, Enbar 1 olmak üzere toplamda 49 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuşmuştur. Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 1400, hayatını kaybedenleri sayısı 78, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 766’ya ulaşmıştır.”

Ramadi Şehrinin Doğusunda Ordu Kuvvetleri Hedef Alındı: 1 Ölü 2 Yaralı

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin doğusunda bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ordu kuvvetlerinin karargahına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Ramadi şehrinin doğusunda yer alan Felluce kazasına bağlı Cerme adasında konuşlanan ordu kuvvetlerinin karargahına kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün sabahın ilk saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikale eden hükümet kuvvetleri mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Mahmur Göçmen Kampı Yakınlarında Türk İnsansız Hava Araçlarının Hava Saldırısı: 10 Ölü veya Yaralı

Ninova muhafazasının güneydoğusunda yer alan Mahmur kazası çevresindeki Mahmur göçmen kampı yakınlarında bugün ikindi saatlerinde Türkiye insansız hava araçları tarafından düzenlenen hava saldırıları sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre idari olarak Ninova muhafazasına bağlı, Erbil şehrinin güneyinde yer alan Mahmur göçmen kampının çevresi Türkiye insansız hava araçları tarafından hedef alındı. Söz konusu hava saldırıları sonucunda 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Söz konusu bölgenin Ninova muhafazasının güneydoğusunda yer alan Mahmur kazası çevresinde olduğu biliniyor.

Kaynaklar hava saldırısının Türkiye’ye bağlı insansız hava araçları tarafından iki defa gerçekleştiği ve saldırılara hedef olanların olduğunu açıkladı.

Öte yandan Türkiye PKK’yı, Ninova muhafazasının kuzeybatısındaki Mahmur göçmen kampını, eğitim kampına çevirmekle suçlamaktadır.

Söz konusu hava saldırısının, Türkiye savaş uçakları tarafından Erbil muhafazasındaki dağlık alanlara düzenlenen hava saldırılarından sonra geldiği belirtildi. Söz konusu saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı biliniyor.

HEYET Net

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