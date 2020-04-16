Arap Milliyetçi Akımı’ndan Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Kuruluşu Münasebetiyle Tebrik Açıklaması

Arap Milliyetçi Akımı, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kuruluşunun 17. yıldönümü münasebetiyle Irak’ın işgal edildiğinden itibaren yürüyüşünü sürdüren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin tebrik etti.

Arap Milliyetçi Akımı şöyle dedi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin yolculuğu ve çalışmaları Amerika ve İran işgalcilerini, kuklalarını temiz Irak topraklarından çıkarmak, Irak’ın halkını ve zenginliklerini muhafaza altına almak, tutukluların serbest bırakılması ve onların ihlal edilen haklarını savunmak, Iraklı halka karşı suç işleyenlerin hesaba çekilmesini, işgal projesine ve bozuk siyasi çalışmalara katılmalarıyla Irak’ı yerle bir etmelerinden dolayı adalet karşısına çıkartılmalarını sağlamak için başlamıştır.”

Arap Milliyetçi Akımı tebrik açıklamasının sonunda Allah (azze ve celle)’ye dua ederek Şeyh Haris Ed-Dari’ye rahmet etmesini, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin ve üyelerini Irak’ı Amerika işgalinden ve İran nüfuzundan kurtarma yolundaki çalışmalarda sabit kılmasını niyaz etti.

HEYET Net

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