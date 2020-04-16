Cezayirli Müslüman Alimler Cemiyeti’nden Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Kuruluşu Münasebetiyle Tebrik Açıklaması

Cezayirli Müslüman Alimler Cemiyeti, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kuruluşunun 17. yıldönümü münasebetiyle Irak Müslüman Alimler Heyeti’ni tebrik etti. Cezayirli Müslüman Alimler Cemiyeti’nin, alimler heyetinin kurulmasında Iraklılar için ilham olduklarına işaret etti.

Cezayirli Müslüman Alimler Cemiyeti tebrik açıklamasında şunları söyledi: “ Bugün 14 Nisan Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin 17. Yıldönümüdür. Amerika’nın Irak’a savaş açmasının ve Bağdat’ı işgal etmesinin hemen ardından, Alim Mücahit Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah) öncülüğünde kurulmuştur. Iraklılar, Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah) da dahil alimler heyeti, Cezayirli Müslüman Alimler Cemiyeti’nin kendilerine ilham olduğunu söylemektedirler, Fransa işgaline karşı mücadelede, Cezayirli halkın dinamik ve değerlerini korumada, onların kimliklerini muhafaza etmede Cezayirli Müslüman Alimler Cemiyeti’nin şanlı tarihlerini ve çalışmalarını okudukları için.”

Cezayirli Müslüman Alimler Cemiyeti tebrik açıklamasına şöyle devam etti: “Irak Müslüman Alimler Heyeti üyeleri, Irak’a Amerika tarafından savaş başlatılması, işgal edilmesi, Irak’ı paramparça eden mezhepçiliğin ortaya çıkmasından sonra alimlerin, Irak’ı savunacak, onun birliğini ve kimliğini koruyacak bir alimler heyeti kurmayı düşündüklerini zikretmektedirler. Böylece bu mücadelelerinde onlara örnek olacak bir tecrübe araştırmaya koyulmuşlar. Bu bağlamda Cezayirli Müslüman Alimler Cemiyeti onlara ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenle Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin isimlendirilmesi Cezayirli Müslüman Alimler Cemiyetinin ismine yakındır. Aynı şekilde Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin gazetesinin ismi, Cezayirli Müslüman Alimler Heyeti’nin gazetesinin ismiyle aynıdır yani Besair’dir.”

Cezayirli Müslüman Alimler Cemiyeti tebrik açıklamasının sonunda Irak Müslüman Alimler Heyeti için dua ederek Allah (azze ve celle)’den İslam ve Müslümanlara hizmette, Irak’ı ve birliğini korumada verdikleri mücadelede onları muvaffak kılmalarını niyaz etti.

HEYET Net

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