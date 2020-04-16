Güney Irak Arap Aşiretler Meclisi’nden Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Kuruluşu Münasebetiyle Tebrik Açıklaması

Güney Irak Arap Aşiretler Meclisi Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kuruluşunun 17. Yıldönümü münasebetiyle Irak Müslüman Alimler Heyetini tebrik etti. Amerika’nın 2003’de Irak’ı işgal etmesinin ilk günlerinde Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin çalışmalarının başlamasını en içten dileklerimizle tebrik ediyoruz dedi.

Güney Irak Arap Aşiretler Meclisi şunları söyledi: “Söz konusu zor zamanlarda Irak Müslüman Alimler Heyeti, tüm kahramanlık ve cesaretle, şer ve rezil kuvvetlerinin hepsine karşı direnişe güç yettirmekle, Irak’ın hemen hemen tüm muhafazalarında hızlı bir şekilde yayılan Amerika-Fars işgaline karşı koymakla kendisini ilan etti. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Irak’ın özgürlüğünü, saygınlığını ve bağımsızlığını savunan milli duruşu Irak halkının bilinen asil duruşuydu.”

Güney Irak Arap Aşiretler Meclisi şöyle devam etti: “Irak Müslüman Alimler Heyeti son derece önemli koşullar içerisinde ortaya çıktı ve Irak’ın işgalcinin pençelerinden kurtarılarak özgürlüğüne kavuşması yolunda çokça çaba sarf etti.”

Güney Irak Arap Aşiretler Meclisi son olarak şunları söyledi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti Irak’ın bölünmesinden, medeniyetinin parçalanmasından korumak için çok fedakarlıklar gösterdi. Amerikan, Siyonist ve Fars işgalinin karşısında durdu. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kurulması, işgale ve onun siyasi çalışmalarına karşı durma yolunda milli ve insani bir yöntemin gerçek ve doğru bir ifadesiydi.”

HEYET Net

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