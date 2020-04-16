Irak Müslüman Alimler Heyeti Şubeleri İnsani Yardımlarına Devam Ediyor

Salahuddin muhafazasında faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Tikrit Şubesi, şehirdeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Bu bağlamda Tikrit Şubesi tarafından düzenlenen kampanya kapsamında yağ, salça, pirinç, mercimek, makarna, çay, şeker, arpa gibi gıdaların yer aldığı yardım kolileri, Enbar ve Musul’dan göç edip Tikrit şehrine yerleşen göçmen ailelerden 55 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.

Öte yandan Tikrit Şubesi, hastası olan bir göçmen aileye, tedavisi sağlanması için maddi yardımda bulundu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Tikrit Şubesi tarafından düzenlenen bu kampanya, ülkede yayılan korona virüsün daha fazla yayılmasına engel olmak için alınan sokağa çıkma kararı karşısında mağdur olan sınırlı gelire sahip ailelerin ve yevmiye usulü çalışanların, ihtiyaç sahiplerinin ve göçmenlerin sıkıntılarını hafifletmeyi hedeflemektedir.

HEYET Net

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