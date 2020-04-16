Kuruluşunun 17. Yıldönümü Münasebetiyle Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Özel Bir Sempozyum Düzenledi

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Siyasi Birimi, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kuruluşunun 17. yıldönümü münasebetiyle, İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden bazı alimlerin katılımıyla “Irak Müslüman Alimler Heyeti… Tarih ve Duruş” adını taşıyan bir özel bir sempozyum düzenledi.

Siyasi Birimi Sözcüsü Samir El-Alvani tarafından moderatörlüğü yapılan ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen sempozyumda, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin tarihini, kuruluş aşamalarını, muteber yollar ve araçlarla işgal projelerine karşı çıkmada ve muhalefet oluşturmadaki rolünü ele alan, çeşitli İslam beldelerindeki alimlerin ve akademisyenlerin tanıklıklarına yer verilen iki araştırma sunuldu.

Siyasi Birimi tarafından düzenlenen sempozyum Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Medya ve Kültür İşleri Danışmanı ve Irak Müslüman Alimler Heyeti Resmi Sözcüsü Dr. Abdulhamit El-Ani’nin araştırmasıyla başladı. Söz konusu araştırmada Iraklı alimlerin işgalin hemen öncesinde çalışmalarının ve duruşlarının tarihi duraklarını ele alıyordu ki onların bu duruşu daha sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kurulmasına, Irak’ı, devlet, halk ve kültür olarak hedef alan işgal projelerine karşı yürüyüşüne önayak olmuştur.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Resmi Sözcüsü Dr. Abdulhamit El-Ani şunları söyledi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin alimin şeri görevinden yola çıkarak açık bir duruş sergilemektedir. Alimlerin işgalden önce işgale karşı araştırmaya, ona karşı tavır almaya çağırdıkları sırada veya işgalden sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin, birimlerinin kuruluşunu, hayatın çeşitli alanlarına ihtimam göstermelerini ilan ettikleri sırada bu duruşu sergilediler.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Resmi Sözcüsü Dr. Abdulhamit El-Ani sözlerini şöyle sürdürdü: “Irak Müslüman Alimler Heyeti geçen 17 yıl boyunca davasında ve yönteminde sabit kaldı. Bu tavrı üzerine de devam etmektedir. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin görüşü, olayların sonuçları ve yansımalarını öngördükten, maruz kaldıkları karşı koymalarla mücadelede Irak halkının bilincine dayandıktan sonra Irak meselesinin vakasında tahakkuk etmeye başladı.”

Daha sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti Resmi Sözcüsü Dr. Abdulhamit El-Ani Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin başta insani ve yardım alanları olmak üzere birçok alanda yaptığı çalışmalara dikkat çekerek şehirlere düzenlenen saldırılar ve halklarının göçe zorlanmasıyla sonuçlanan trajik olayların gölgesinde Iraklıların tamamına yardım eli uzatmaya devam eden İnsani Yardım Birimi’nin kampanyalarını ve projelerini örnek olarak gösterdi.

Daha sonra dünyanın çeşitli alimlerin bazı tanıklıklarına yer verildi. Bu bağlamda Katar Üniversitesinde Fıkıh Usulü ve Makasidu’ş Şeria Profesörü Dr. Hasan Yeşvu şunları söyledi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti, nübüvvet mirasını diriltti. Bu yapı doğruluk, emanet, fetanet, risalet, cihat ve mücadele özellikleri taşımaktadır. Bir dizi ilke ve değer taşımaktadır.” Diğer yandan Makasidu’ş Şeria Profesörü Mütevelli Heyeti Üyesi Vasfi Aşur Ebu Zeyd şunu söyledi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti, dünyanın her köşesinde Müslümanların meselelerine karşı bir gün olsun gevşek davranmadı. Bu yapıda yer alanlar, en güzel şekilde görevlerini yerine getirmektedirler. Vefa, doğruluk ve ihlas en güzel ayrıcalıklarıdır. Irak Müslüman Alimler Heyeti, İslam ümmetine hizmet eden alimler çalışmasına güzel bir örnektir.”

Diğer yandan Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti Dr. Nevvaf Tekruri şunları vurguladı: “Irak Müslüman Alimler Heyeti, şekli ne olursa olsun Irak’a karşı dış işgal ve saldırılarla mücadelede düzgün bir yolda sabit durmaktadır. Filistinliler Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin ve eski Genel Sekreteri Şeyh Dr. Haris Ed-Dari (rahimehullah)’ın Filistin meselesine karşı doğru duruşunu asla unutmayacaktır.” Öte yandan Ürdün Uluslararası Vasatiye Forumu Genel Sekreteri Mervan El-Fauri şunları söyledi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti, İslam ümmeti içerisinde bilinç hareketi inşa etme noktasında sebatı ve bunu muhafaza etmesiyle ayrıcalıklıdır. Irak Müslüman Alimler Heyeti yol haritasını belirlemiş, fitneye teslim olmamış, ayartmaları ve gözdağlarını kabul etmemiş, İslam ümmetinin ruhunu ifade edecek Irak projesini inşa etmeye götüren doğru yolda yürümeyi muhafaza etmiştir.”

Bu bağlamda Cezayir’de Tilimsan Üniversitesinden Dr. Kunduz El-Mahi şunları söyledi: “Şeyh Dr. Haris Ed-Dari (rahimehullah) önderliğinde Irak Müslüman Alimler Heyeti, Irak’ı parçalamayı ve medeniyetini dağıtmayı hedefleyen mezhepçi Amerika-Siyonist projesine karşı duran Alimler uyanışını temsil etmektedir. Irak Müslüman Alimler Heyeti fedakarlık noktasında bu bağlamda güzel bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.” Diğer yandan Eritre Alimler Birliği Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Hasan Selman şunları söyledi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti, özgürlük, saygınlık, milli egemenlik ve bağımsızlık noktasında Iraklı halkın isteklerini temsil etmektedir. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Amerika işgalini, bu işgalin bir sonucu olan siyasi projeyi, hükümeti ve anayasayı reddetmesi, Iraklıların isteklerini gerçekleştirmek için çalışmalara devam etmesi, İslam ümmetinin diğer meseleleriyle dayanışma içinde olması ve destek sağlaması buna örnektir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Siyasi Birimi tarafından düzenlenen sempozyumun ikinci bölümünde Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin siyasi alandaki görüşünü, tüm birimlerinin çalışma yöntemlerini, üzerine kurulduğu sabitelerini ve ilkelerini ele aldı. Bu bağlamda Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları vurguladı: “Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin siyasi çalışması, muayyen bir kesimi veya belirli fertleri tekeline alarak hareket etmemektedir. İşgale ve projelerine muhalif olan siyasi bir çerçeveden hareket etmektedir. Siyaseti şeriye ile disipline olan şeri bir dayanağa sahiptir ve hayatın çeşitli meselelerine karşı alimlerin görevleri ekseninde hareket etmektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: “Irak Müslüman Alimler Heyeti, işgal projesine katılanların servis ettiği şekilde değil de Irak meselesini gerçek şekli üzerine sunmak hedefiyle çalışma dairesini ve siyasi aktivitelerini genişletti. Başta insan hakları alanı olmak üzere ülkede her alanda işlenen ihlalleri doğru bir şekilde açıklaması buna örnektir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Siyasi Birimi, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kuruluşunun 17. yıldönümü münasebetiyle, İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden bazı alimlerin katılımıyla “Irak Müslüman Alimler Heyeti… Tarih ve Duruş” adını taşıyan sempozyumun sonunda Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kurulduğu ilk günden beri dile getirdiği fikirleri, görüşleri ve ilkeleri uygulayan Ekim Devrimi meşalesini elinde taşıyan Iraklı gençlere ve devrimcilere selam yollayarak Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin bu davasına katılan, Irak’ın özgürlüğüne kavuşması ve halkına saygın bir hayat sağlaması hedefiyle onlarla çalışan herkese teşekkür etti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin 14 Nisan 2003’de, işgal öncesi ve işgal sonrasında alimlerin bir dizi buluşmasından sonra kurulduğu biliniyor. Bu alimlerin başında Irak Müslüman Alimler Heyeti eski Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari (rahimehullah) geliyordu. Geçtiğimiz 17 yıl boyunca Irak Müslüman Alimler Heyeti, dini ve ülkesi hakkında asla gevşek davranmayan, bunlara hizmette asla zelil olmayan birçok şehit verdi ve bazıları bu davada mahkum oldu.

HEYET net

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