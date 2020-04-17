Irak’ın İşgal Edilmesinin 17. Yıldönümü Münasebetiyle Yayınlanan Açıklamada HEYET Göstericileri Desteklediğini ve Onların Yanında Yer Aldığını Vurguladı

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Amerika projesini ülkede uygulayan kişilerin desteğiyle Amerika ve müttefikleri tarafından Irak’ın işgal edilmesinin 17. yıldönümü münasebetiyle Iraklı halka açık mektup yayınlayarak Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin işgale karşı direnişte, işgalin ürünü olan siyasi çalışmaları reddetmekte sebat gösterdiğini vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Değerli Irak halkı, 17 yıl önce, Irak’ın yakın tarihinin hazin bir gününde, karanlık bir sayfanın yıldönümü karşılamaktayız. Bağdat’ın ve diğer muhafazaların caddelerini çiğneyen, işgalcilerin tanklarını ve askeri araçlarını gören Bağdat’ın ve Iraklıların yüzlerinin ağladığı gün… Sanki o tanklar ve askeri araçlar, şereflilerin kemiklerini, canlarını ve ruhlarını çiğniyordu.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin işgalin en başından beri işgale karşı ve işgalcinin ikame ettiği siyasi faaliyetlere karşı açık bir konum belirlediği vurgulandıktan sonra Irak’ın siyasetinde yabancı hakimiyetini reddeden ilkeleri yolunda Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin çok bedel ödediği, siyasi çalışmalarda yer alan takım tarafından yürütülen karalama kampanyalarına maruz kaldığı, kötü söylentiler yayıldığı, Irak Müslüman Alimler Heyeti her ne zaman yaymaya çalıştıkları söylentileri destekleyen bir açıklamasını delil olarak getirmelerini istese Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne dilinden hiçbir gerçekliği olmayan yalan fetvalar nispet edildiği vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti, Irak halkının her bir kesimine aynı mesafede durmaktadır. Ülkenin doğusunda, batısında ve ortasındaki halk hakkında ne istemişse ülkenin güneyinde ve kuzeyindeki halkı için de aynı şeyi istemiştir. Defalarca, tekrar tekrar mezhepçiliğe sürüklenmekten sakındırmıştır. İşgalle gelen kimselerin yakıtı ve odunuyla tutuşturulmanın ucunda bile bunu yapmıştır. Siyasiler ekranlarda boy gösterip tüm küstahlıkla mezhepçiliği körüklediklerinde, baskı araçlarını koyduklarında Irak Müslüman Alimler Heyeti, tüm mezhep ve bölücülük temelli isimlendirmeleri reddedip tek Irak ismiyle konuşmak için uluslararası platformlarda yer almıştır. Her türlü mezhep temelli bir gaye taşıyan projelere başta Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah) olmak üzere Irak Müslüman Alimler Heyeti karşı durmuştur, işgale karşı Irak ve tüm gruplarına destek verenler dışında hiçbir toplantıya katılmamıştır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti açıklamada daha sonra Irak halkının her düzeyde, tüm uluslararası listelerin sonunda Irak’ın zayıf ve hakir kalması için Amerika ve İran işgalcilerin istedikleri şekilde şekillendirdiği siyasi çalışmalarda işgalci kuklalarının siyasetlerinin, çıkar temsilcilerinin ve dış hedeflerinin tamamını dağladıktan sonra Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin 17 yıl önce başladığı yerden ayaklandıklarını vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Gözlerini, sahip oldukları zenginlikle ve insani güç enerjisiyle beraber gelişme, dirilme ve uygun bir hayata ulaşma haklarından sarf etmek hedefiyle dirilişlerini yok etmek, mezhep temelli faktörlerle onları uyuşturmak için her türlü sihir sanatının kendilerinde uygulandığı güney halkının ezilmesinin ardından işte mübarek ekim devrimi, orta ve güney büyüklerinden nur taşıyan bir meşale olarak karşımızdadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra göstericileri desteklediğini ve mübarek devrimin yanında yer aldığını vurguladıktan sonra dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalara dikkat çekti.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği açıklamasını şöyle sürdürdü: “Irak Müslüman Alimler Heyeti, mübarek Ekim devrimini destekler, tüm Iraklı halkını, herkesi gücüne ve sahip oldukları imkanlara göre bu devrimi desteklemeye çağırır. Çünkü bu devrim, bütün gruplarıyla ve oluşumlarıyla Irak halkının tamamının haklarını talep etmektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamada daha sonra Amerika, İran ve Irak’ın içindeki parti ve milislerden kuyrukları arasında meydana gelen kavgaların, atışmaların, anlaşmazlıkların, bunların arasındaki bu kavganın hayır ve şer olarak tasvir edilmesi sadece insanların gözleri boyamak amacı taşıdığını vurguladı. Basının bu anlaşmazlığı şişirmesinin, Irak’taki İran projesinin Irak’ın işgal edilmesinin ilk saatinden itibaren Amerika işgalinin doğumu olduğunu, İran projesinin Amerika gözetiminde ve onayıyla olduğu gerçeğini nefyetmemekte olduğunu vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Dünyanın her tarafına yayılan yeni tip korona virüs belası Irak için büyük bir tehlike arz etmektedir. Bu nedenle Irak Müslüman Alimler Heyeti, Irak halkını, bu virüsten korunmak için sağlık ve tıbbi kesimlerin direktiflerine uymalarına, hükümetin sağlık tedbirlerine itimat etmemeye çağırmaktadır. Çünkü hükümetin gerekli sağlık önlemlerinde ciddi davranmadığı görülmektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şöyle denildi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti, bütün grupları ve oluşumlarıyla Irak halkını, uluslararası toplumu, uluslararası sağlık örgütünü, Bağdat hükümetine ve milislere, ölüm kuyularına dönüşmeden ve Irak’ın tamamına bu hastalık yayılmasına sebep olmadan önce hapishaneleri boşaltmaları için baskı kurmaya çağırmaktadır. Çünkü bu hapishaneler kapasitelerinin üstünde mahkum ve tutuklularla doludur, temizlik, sağlık gözetimi, iyi muamele gibi en basit dinamiklerden bile yoksundur. Bu durum, burayı patlamaya ve mahkumların tamamında yayılmaya hazır bir veba bombasına dönüştürmektedir.”

HEYET Net

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