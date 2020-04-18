Ahvaz’a Özgürlük Diriliş Kalkınma Öncüleri Hareketi’nden Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin 17. Yıldönümü Münasebetiyle Tebrik Açıklaması

Ahvaz’a Özgürlük Diriliş Kalkınma Öncüleri Hareketi, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kuruluşunun 17. Yıldönümü münasebetiyle Irak Müslüman Alimler Heyeti’ni tebrik etti.

Ahvaz’a Özgürlük Diriliş Kalkınma Öncüleri Hareketi yayınladığı tebrik açıklamasında şunları söyledi: “Ahvaz’a Özgürlük Diriliş Kalkınma Öncüleri Hareketi başkanlığı ve kadrosu olarak, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kuruluşunun 17. yıldönümü münasebetiyle Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı ve HEYET’teki diğer tüm kardeşlerimizi en içten dileklerimizler ve selamlarımızla tebrik ediyoruz.”

Ahvaz’a Özgürlük Diriliş Kalkınma Öncüleri Hareketi yayınladığı açıklamada Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah)’ın eliyle ilk kurulduğundan günümüze dek çalışmalarını hatırlatarak Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Irak ve Iraklıların düşmanlarının tüm arzularını parçalayan, işgalcilerle mücadelede Irak milli devrim hendeklerinde açık duruşlarına, mezhepçilik temelleri üzerine kurulan ve İran’a bağlı olan siyasi çalışmaları mutlak olarak reddeden cephede yer alışlarına dikkat çekti.

Ahvaz’a Özgürlük Diriliş Kalkınma Öncüleri Hareketi yayınladığı açıklamanın sonunda Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin gayretlerini, çalışmalarını ve aktivitelerini selamladıktan sonra şunları söyledi: “Tarih Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin ismini nur harfleriyle kaydedecek ve onun bu açık duruşunu ölümsüzleştirecektir. Ahvaz’a Özgürlük Diriliş Kalkınma Öncüleri Hareketi, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Ahvaz ve İslam ümmetinin adil davaları karşısındaki tutumunu asla unutmayacaktır. Ahvaz’a Özgürlük Diriliş Kalkınma Öncüleri Hareketi Allah (azze ve celle)’den bu aziz yıldönümünde Fars işgalciler, yardımcıları ve kuklaları gibi tarihi İslam ümmeti düşmanlarına karşı zafer niyaz etmekte, Irak’ı işgalcilerin pisliklerinden temizlemesini dilemektedir.”

HEYET Net

2 total views, 2 views today