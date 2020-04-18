Irak Devrimi Aşiret Liderleri Meclisi’nden Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin 17. Yıldönümü Münasebetiyle Tebrik Açıklaması

Irak Devrimi Aşiret Liderleri Meclisi, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kuruluşunun 17. Yıldönümü münasebetiyle Irak Müslüman Alimler Heyeti’ni tebrik etti.

Irak Devrimi Aşiret Liderleri Meclisi yayınladığı tebrik açıklamasında şöyle dedi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti, işgal saldırıları karşısında onurlu bir duruş sergiledi. Irak’ta hakim partiler tarafından birçok saldırıya maruz kaldı. Kahraman milli direnişin yanında yer aldığı, Irak’ta yaşanan işgalcilerin ve kuklalarının elleriyle işlenen suçlara karşı şeri konum takındığı için çalışmaları sekteye uğratılmak isteniyordu.”

Irak Devrimi Aşiret Liderleri Meclisi Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin işgale ve projelerine karşı verdiği mücadeleyi, Irak halkına ve İslam ümmetinin meselelerine yardım etmesini, onları yöntemlerinden, çalışmalarından ve sebatlarından saptırmak için birçok girişime rağmen işgalciler karşısında hak kelimesinde sebat etmelerini takdir etti.

Irak Devrimi Aşiret Liderleri Meclisi yayınladığı tebrik açıklamasının sonunda şunları vurguladı: “Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin, alimlerinin, adamlarının işgale ve siyasi faaliyete karşı duruşunu tarih nur harflerinden yazacak ve buna şahit olacaktır. Allah’ın izniyle Irak’ı özgürleştirmek ve halkının kötü yönetimlerden kurtarmak için direnişçilere ve muhaliflere yol gösteren kandil olacaklardır.”

HEYET Net

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