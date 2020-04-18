Irak Milli Misakı Yüksek Komitesi’nden Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin 17. Yıldönümü Münasebetiyle Tebrik Açıklaması

Irak Milli Misakı Yüksek Komitesi, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kuruluşunun 17. Yıldönümü münasebetiyle Irak Müslüman Alimler Heyeti’ni tebrik ederek Irak Müslüman Alimler Heyeti’ni işgal projelerine karşı uyaran, işgal planlarına karşı duran duruşunda hep sebat ettiği için takdir etti.

Irak Milli Misakı Yüksek Komitesi, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin işgale ve siyasi çalışmalara muhalif kuvvetleri bir tercih olarak üstlendiği Kapsamlı Milli projesini takdir ettikten sonra açıklamada şunları söyledi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti, kurulduğundan itibaren mezhepçilik fitnesinden sakındırmış ve işgalle ve projeleriyle mücadele etmek için Irak’ın birliğine ve direnişi desteklemeye davet etmiştir.”

Irak Milli Misakı Yüksek Komitesi yayınladığı tebrik açıklamasında daha sonra şunları söyledi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kurulması, milli sorumluluk çağrılarına bir cevap, şeriatın alimlere vacip kıldığı işgalle mücadelede şeri hükmü açıklama görevini yerine getirme ve siyasi faaliyetlerin ve mezhepçiliğin karşısında durma olarak gelmiştir.”

Irak Milli Misakı Yüksek Komitesi yayınladığı tebrik açıklamasının sonunda ise şunları söyledi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti vatanı her zaman diğer şeylerin önüne geçirmeyi tercih etti. İşgale karşı tüm muhalif kuvvetleri destekledi. Bu iftiharı gerekli kılmaktadır. Irak halkı, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin sabrını ve sebatını kutlamalıdır. Çünkü Irak Müslüman Alimler Heyeti, Irak’ı kalkındıracak, mezhep, ırk, diyanet gözetmeksizin vatandaşlarının eliyle özgür Irak kılacak Irak’ın egemenliği ve milli yönetim noktasında Iraklıların istekleri doğrultusunda çalışmaktadır.”

HEYET Net

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