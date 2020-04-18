Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsani Yardım Kampanyalarına Devam Ediyor

Irak’ın batısında Enbar muhafazasında faaliyet yürüten Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Halidiye Şubesi, Halidiye kazasında yetimlere ve ihtiyaç sahibi ailelere elbise dağıttı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Halidiye Şubesi tarafından yapılan kampanya, Halidiye kazasında yer alan Ebu Fuleys köyünde yetimleri ve ihtiyaç sahibi aileleri kapsadı. Söz konusu bölgenin bugünlerde yardımların ulaşmaması ve hükümetin buradaki insanları gözetmemesi sorunu yaşadıkları biliniyor.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Halidiye Şubesi tarafından düzenlenen bu kampanya, ülkede yayılan korona virüsün daha fazla yayılmasına engel olmak için alınan sokağa çıkma kararı karşısında mağdur olan sınırlı gelire sahip ailelerin ve yevmiye usulü çalışanların, ihtiyaç sahiplerinin ve göçmenlerin sıkıntılarını hafifletmeyi hedeflemektedir.

HEYET Net

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