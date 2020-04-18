Irak’ın Gündeminden (18.04.2020)

Musul Şehrinin Kuzeyinde Patlama: 1 Çoban Hayatını Kaybetti

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin kuzeyinde yer alan köylerden birinde yol kenarındaki savaş kalıntısı bir bombanın dün akşam saatlerinde infilak etmesi sonucunda bir çobanın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin kuzeyinde yer alan Vaneh nahiyesi kapsamındaki Kereh Harab köyünde dün akşam saatlerinde yol kenarındaki savaş kalıntısı bir bomba bir çoban yakınlarından geçerken infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda çobanın olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Ninova muhafazasının önceki gün, Musul şehrinin sağ yakasında yer alan Akidat mıntıkasında bir kadının kendisini ateşe vererek intihar etmeye çalışmasına tanık olduğu biliniyor. Kadının hangi sebepten dolayı intihar ettiği henüz bilinmezken şuanda hastanede tedavi gördüğü gelen bilgiler arasında.

Sağ yakası ve sol yakasıyla Musul şehrinin, Ninova muhafazasının çevre bölgelerinin tanık olduğu askeri operasyonlardan kalan bombaların, caddelerde, sokaklarda, yıkık evlerin içinde hala mevcut olduğu bilinmektedir. Bu bombalar zaman zaman patlayarak bölge insanının hayatını kaybetmesine ya da yaralanmasına neden olmaktadır. Hükümet ise bu konuda ihmalkar davranmakta ve sivillerin hayatlarını tehdit etmeye devam eden bu bombaların hızlı bir şekilde bu mıntıkalardan temizlenmesine ve kaldırılması için 3 yıldan beri yapılan çağrı yapan bu insanların canlarını önemsememektedir.

Musul Şehrinin Batısında Anne ve Baba Çocukları Tarafından Hatalı Olarak Öldürüldü

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında yer alan kazalardan birinde dün akşam saatlerinde bir çocuğun hatalı bir şekilde babasını ve annesini silahla öldürdüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında yer alan Telafer kazasında dün gece geç saatlerde bir çocuk anne ve babasını silahla hatalı olarak öldürdü.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada babanın küçük oğlunu silahla havaya ateş ettirerek silah eğitimi verdiğini, eğitim esnasında çocuğun silahın kontrolünü kaybetmesi sonucunda 5 kurşunun baba ve annesine isabet ederek hayatlarını kaybetmesine neden olduğunu açıkladı.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının dün aynı şekilde, Musul şehrinin kuzeyinde yer alan Vaneh nahiyesi kapsamındaki Kereh Harab köyünde yol kenarındaki savaş kalıntısı bir bombanın bir çoban yakınlarından geçerken infilak etmesi sonucunda çobanın olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Diyala Muhafazasında 2 Ayrı Patlama: İkisi Subay 7 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda ikisi subay 5 askerin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Bakuba şehrinin güneyinde aynı saatlerde meydana gelen ikinci bir patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazası çevresinde bugün sabah saatlerinde bahçeleri tarama operasyonu esnasında bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda ikisi subay 5 askerin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan kaynaklar tarafından yapılan diğer bir açıklamaya göre Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin güneyinde yer alan Behrez nahiyesinde bugün sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu patlamaların meydana geldiği olay yerlerine intikal eden güvenlik kaynaklarının mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve halkı olay yerlerinden uzaklaştırdıktan sonra olaylar hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerlerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının Cuma günü, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abare nahiyesindeki bir bahçeye tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucunda bir çiftçinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasında aşiret kavgası meydana gelmesi sonucunda 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğer 2 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Kerkük Şehrinin Güneybatısında Silahlı Saldırı: 1 Polis Yaralandı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneybatısında dün ikindi saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün yayınlanan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan Habbaz petrol bölgesine dün ikindi saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda petrol bölgesi koruma polisleri ile saldırganlar arasında çatışmalar yaşandığı ve polis kuvvetlerinden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Tamim muhafazasının önceki gün, Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Dakuk kazasında IŞİD örgütü tarafından Haşdi Şaabi milislerine silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 11 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan Havice kazasına bağlı bir mıntıkada hükümet polisinin güvenlik noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer bir kişinin de yaralandığı bildirilirken Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan Dakuk kazası yakınlarındaki Ruhane vadisinde ordu kuvvetlerinden 4 unsurun kaçırıldığı gelen bilgiler arasında.

Irak’ta Korona Virüs Vaka Sayısı 1482’ye Ulaştı

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde dün 19 kişi daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 1482’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan 44 kişinin sağlığına kavuştuğu gelen bilgiler arasında.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 3125 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 19 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi. Son 24 saat içerisinde 44 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuştu.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 1 vaka, Kerh 1 vaka, Vasit muhafazası 1 vaka, Resafe 6 vaka, , Süleymaniye 3 vaka, Müsenna 1 vaka, Ninova 1 vaka, Meysan 4 vaka, Kerbela 1 vaka.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle denildi: “Erbil şehrinde 28, Basra 6, Kerh 2, Süleymaniye 1, Kerbela 4, Resafe 2, Tamim 1 olmak üzere toplamda 44 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuşmuştur. Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 1482, hayatını kaybedenleri sayısı 81, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 906’ya ulaşmıştır.”

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Aşiret Kavgası: 2 Ölü 2 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 2 kardeşin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasında dün akşam saatlerinde aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu aşiret kavgasında hafif ve orta silahların da kullanılması sonucunda iki kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğer 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan kavganın müsebbiplerini yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının geçtiğimiz Pazar günü, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Karah Tebeh nahiyesinde bir top sahası yakınlarında bir patlama meydana gelmesi sonucunda 1 gencin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Süleymaniye sınırlarında, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Cebare nahiyesi yakınlarında İski mıntıkasında silahlı aşiret kavgası meydana gelmesi sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Patlama: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan bir nahiye yolunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda bir çiftçinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abare nahiyesindeki bir bahçeye tuzaklanan bomba bugün sabah saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda bir çiftçinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzer adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasında aşiret kavgası meydana gelmesi sonucunda 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve diğer 2 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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