Irak Müslüman Alimler Heyeti Beyci Şubesi’nden İnsani Yardım Çalışmaları

Salahuddin muhafazasında faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Beyci Şubesi, son birkaç içerisinde insani yardım, sosyal ve sağlık alanlarında çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Beyci Şubesi, Beyci kazasındaki şehit yakınları ve dullardan 12 aileye aylık yardımlarını dağıttı. Söz konusu ailelerin Beyci Şubesi’nde kayıtlı oldukları yıllardan beri yardımların kendilerine devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Beyci Şuebsi, ülkede yayılan korona virüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı olduğu bu günlerde yaşanan krizin gölgesinde ihtiyaç sahibi göçmenlerden bazı hastaların ilaçlarını hastalara ulaştırdı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Beyci Şubesi yine Beyci kazasındaki yardımseverlerle yardımlaşarak ihtiyaç sahibi ailelere ve ülkede yayılan korona virüsün daha fazla yayılmasına engel olmak için alınan sokağa çıkma kararı karşısında mağdur olan kişilere gıda yardımında bulundu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Beyci Şubesi tarafından düzenlenen bu kampanya, ülkede yayılan korona virüsün daha fazla yayılmasına engel olmak için alınan sokağa çıkma kararı karşısında mağdur olan sınırlı gelire sahip ailelerin ve yevmiye usulü çalışanların, ihtiyaç sahiplerinin ve göçmenlerin sıkıntılarını hafifletmeyi hedeflemektedir.

HEYET Net

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