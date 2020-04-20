Irak Müslüman Alimler Heyeti Ebu Garib Şubesi İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garip kazasında faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Ebu Garip Şubesi, kazadaki ihtiyaç sahibi ailelere gıda dağıttı. Ebu Garib Şubesi tarafından düzenlenen insani yardım kampanyası, son birkaç gün içinde beşinci kampanya olduğu biliniyor.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Ebu Garib Şubesi tarafından düzenlenen insani yardım kampanyasında dağıtılan poşetlerde pirinç, şeker, çay, peynir, şehriye, salça ve yağ gibi gıdalar bulunuyordu. Söz konusu kampanya Irak halkının ve belirli bir sabit gelire sahip olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin sıkıntılarını hafifletmek hedefiyle Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren şube ve birimlerin çalışmaları kapsamında gerçekleşti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren şubeleri, ülkenin geçirdiği bu zor koşullar içerisinde Irak halkının yüklerini hafifleten çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Böyle bir süreçte hükümet ekonomik çözümler üretmek, ihtiyaç sahiplerinin veya sınırlı gelire sahip kişileri gözetme görevinde bir kez daha başarısız olmuştur.

HEYET Net

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