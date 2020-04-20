Irak’ın Gündeminden (20.04.2020)

Bakuba Şehrinin Güneybatısında Patlama: 1 Ölü 4 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin güneybatısında dün akşam saatlerinde ordu kuvvetlerinin askerini aracını hedef alan patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin güneybatısında yer alan Beni Sad nahiyesine bağlı El-Mahbubiye mıntıkasında bir yola tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde ordu kuvvetlerinin taşıyan askeri araç yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, diğer 4 kişinin yaralandığı ve askeri araçta ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının Cumartesi günü, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abare nahiyesine bağlı Harnabat köyünde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden bir kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan Kenan nahiyesi kapsamında Menhel köyünde meydana gelen benzer bir patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken Bakuba şehrine yalın Zaheve mıntıkasında güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda güvenlik güçlerinden 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Amara Şehrinin Kuzeydoğusunda Patlama: 23 Kişi Yaralandı

Meysan muhafazasının merkezi olan Amara şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde bir düğün eğlencesini hedef alan patlama sonucunda 23 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Amara şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ali Garbi kazasında dün gece geç saatlerde düğün eğlencesinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda 23 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye götürdüğü bildirildi. Söz konusu yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları yaptıkları ilk açıklamada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığını belirtmiş ancak daha sonra yaralı sayısının 23’e yükseldiğini vurgulamıştır.

Irak’ta Korona Virüs Vaka Sayısı 1539’a Ulaştı

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde dün 26 kişi daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 1539’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan 56 kişinin sağlığına kavuştuğu gelen bilgiler arasında.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 2226 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 26 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi. Son 24 saat içerisinde 56 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuştu.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 17 vaka, Tıb 3 vaka, Kerh 2 vaka, Necef muhafazası 1 vaka, Babil 1 vaka, Vasit muhafazası 1 vaka, ve Zi Kar muhafazası 1 vaka.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle denildi: “Necef şehrinde 18, Erbil şehrinde 13, Süleymaniye muhafazasında 10, Basra muhafazasında 6, Kerh 2, Vasit muhafazası 1, Zi Kar muhafazası 1, Kerbela 1, Tıb 1, Tamim muhafazası 1 olmak üzere toplamda 56 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuşmuştur. Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 1539, hayatını kaybedenleri sayısı 82, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 1042’ye ulaşmıştır.”

HEYET Net

1 total views, 1 views today