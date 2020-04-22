Irak Müslüman Alimler Heyeti Fetva Birimi Hilalin Gözlemlenmesine Çağrı Yaptı

Irak Müslüman Alimler Heyeti Fetva Birimi, bir açıklama yayınlayarak Irak’taki tüm Müslümanları Ramazan hilalini gözlemlemeye çağırdı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Hicri 1441 Ramazan Hilali Gözlemleme Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Fetva Birimi olarak bizler, 23 Nisan 2020’e tekabül eden 29 Şaban 1441 Perşembe akşamı bu yılın Ramazan hilalini gözlemlenmesi için Irak’taki tüm Müslümanlara çağrı yapıyoruz ve buna teşvik ediyoruz.

Allah (azze ve celle)’den bu Ramazan ayını, Müslümanların tamamı için hayır, nimet ve bereket ayı kılmasını, bizlere güvenlik, eman, selamet ve İslam vermesini niyaz ediyoruz. Allah kulu ve resulü Muhammed’e, aline ve ashabına salat ve selam etsin. Alemlerin Rabbine hamd olsun.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Fetva Birimi

28 Şaban 1441

22 Nisan 2020

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