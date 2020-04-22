Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsani Yardım Kampanyalarına Devam Ediyor

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Enbar Şubesi, Habbaniye’deki turistik şehirdeki göçmen kampındaki göçmen ailelere, hayır ve bağış ayı olan mübarek Ramazan ayında destek olması hedefiyle maddi yardımda bulundu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından düzenlenen kampanya, göçmen kampındaki Saklaviye halkından kayıp ve kaçırılanların yakınlarını kapsadı. Söz konusu bu kişiler gelirlerini kaybetmişler, akrabalarının akıbetlerini veya hangi yerde tutuklu olduklarını bugüne kadar bilmemektedirler.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet yürüten şubeler tarafından düzenlenen insani yardım kampanyaları, bölgelerindeki askeri ve milis operasyonları nedeniyle ev reislerini kaybeden yetimlerin ve dulların yüklerini hafifletmeyi hedefledi. Öte yandan hükümet bu insanların davalarını veya akıbetlerinin ortaya çıkartılmasını kasıtlı bir şekilde ihmal etmektedir.

HEYET Net

2 total views, 2 views today