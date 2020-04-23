Irak Müslüman Alimler Heyeti Fetva Birimi Cuma Gününün Ramazan Ayının Başlangıcı Olduğunu Duyurdu

Irak Müslüman Alimler Heyeti Fetva Birimi, Ramazan ayı hilalinin gece göründüğünü açıkladı. Böylece 24 Nisan Cuma günü Ramazan ayının ilk günü oldu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Fetva Birimi yayınladığı açıklamasında şöyle dedi: “Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: ‘(Ramazan ayının) hilâlini gördüğünüzde oruç tutun. (Şevvâl ayının) hilâlini gördüğünüzde de bayram edin. Eğer (Şaban ayının hilâli) size görünmezse, (oruca başlamak için Şaban ayını, bayram etmek için ise Ramazan ayını) otuz güne tamamlayın.’ Bu gece Ramazan ayının hilali görünerek, Ramazan ayının ilk gününün Cuma günü olduğu şer’n sabit olmuş oldu.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Fetva Birimi bu münasebetle Ramazan ayının başlaması dolayısıyla başta Iraklı halk olmak üzere tüm Müslümanları tebrik etti ve onları kutladı. Ramazan ayında oruç tutmanın, gecelerini değerlendirmenin gerekliliğini, orucun farziyetine saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlattı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Fetva Birimi açıklamasının sonunda Allah (azze ve celle)’den tutukluların ve mazlumların bir an önce kurtulmalarını, Irak’ı ve tüm halkını venalardan, hasatlıklardan, her türlü kötülük ve çirkinlikten korumasını, geniş rahmetiyle herkese rahmet etmesini niyaz etti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Fetva Birimi tarafından yayınlanan açıklamanın tam metni şu şekilde:

Hicri 1441 Yılı Ramazan Ayının Hilalinin Görülmesi Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Sahih sünnette rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “(Ramazan ayının) hilâlini gördüğünüzde oruç tutun. (Şevvâl ayının) hilâlini gördüğünüzde de bayram edin. Eğer (Şaban ayının hilâli) size görünmezse, (oruca başlamak için Şaban ayını, bayram etmek için ise Ramazan ayını) otuz güne tamamlayın.”

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Fetva Birimi, Irak’taki Müslümanlara şunu duyurmaktadır:

Gece Ramazan hilalinin görülmesiyle 24 Nisan 2020’ye tekabül eden Hicri 1441 yılının Ramazan ayının ilk gününün Cuma günü olduğu şer’i olarak sabit olmuştur. Irak Müslüman Alimler Heyeti Fetva Birimi bu münasebetle Ramazan ayının başlaması dolayısıyla başta Iraklı halk olmak üzere tüm Müslümanları tebrik eder ve onları kutlar. Irak Müslüman Alimler Heyeti Fetva Birimi Ramazan ayında oruç tutmanın, gecelerini değerlendirmenin gerekliliğini, orucun farziyetine saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatır.

Allah (azze ve celle)’den tutukluların ve mazlumların bir an önce kurtulmalarını, Irak’ı ve tüm halkını venalardan, hasatlıklardan, her türlü kötülük ve çirkinlikten korumasını, geniş rahmetiyle herkese rahmet etmesini niyaz ederiz. Şüphesiz O buna kadirdir.

Allah (azze ve celle), kulu ve resulü Muhammed’e, aline ve ashabına salat ve selam etsin. Alemlerin Rabbine hamd olsun.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Fetva Birimi

29 Şaban 1441

23 Nisan 2020

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