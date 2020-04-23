Irak Müslüman Alimler Heyeti ve Birçok Alimler Heyeti ve Birliği Korona Virüsten Dolayı Oruç Tutmamakla Alakalı Fetva Yayınladı

Dünyada yayılan korona virüs gölgesinde Ramazan ayında oruç hakkında Irak Müslüman Alimler Heyeti adına HEYET Sözcüsü Dr. Abdülhamt el-Ani ve bazı ilmi heyetler ve alimler birlikleri tarafından ortak bir fetva yayınlandı. Söz konusu yayınlanan fetva şu şekilde:

Korona Virüsün Yayıldığı Bu Zamanda Ramazan Ayında Oruç Tutmama Hakkında İslam Ümmeti Alimlerinden ve Heyetlerden Fetva

Soru: Korona virüs dünyada yayılmışken Ramazan ayında oruç tutma hakkında İslam dünyası alimlerinin ve şeyhlerinin görüşü nedir? Korona virüse yakalanmayı kolaylaştıracak zayıf bağışıklık korkusuyla oruç tutmamak, bu hastalığa yakalananların oruç tutmaması hakkında görüşünüz nedir?

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Ramazan ayında oruç tutmak Kuranı Kerim, Sünnet nasları ve Müslümanların icmasıyla farzdır. Allah (azze ve celle) şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır. O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık sizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşı Allah’ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye (uygun hükümler gönderiyor).” Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) de şöyle buyurmuştur: “İslâm beş şey üzerine binâ edilmiştir: Allâh’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in (s.a.v) Allâh’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmek, Namaz kılmak, Zekât vermek, Haccetmek, Ramazan orucunu tutmak.” Aynı şekilde Müslümanlar da Ramazan ayında oruç tutmanın farz olduğunda ve İslam’ın bir rüknü olduğunda icma etmiştir.

Ramazan ayı orucu hilalin görülmesiyle veya Şaban ayını 30’a tamamlamakla vacip olur. Onun vacipliği, mükellef, mukim, oruca dayanıklı her müslüman için geçerlidir.

Küçüklük, delilik, oruç tutmama ruhsatı sağlayan yolculuk, hayız, nifas, hastalık, yaşlılık gibi şeri bir özür olmaksızın orucu terk etmek caiz değildir. Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: “Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor güçlük çekmenizi istemiyor.”

Orucun bağışıklığı düşürdüğü ve korona virüsün oruçlularda yayılacağı argümanıyla korona virüsün yayılmasından dolayı oruç tutulmamasına gelince bu konuda güvenilir modern tıp alimlerine sorduk ve cevapları şu oldu: “Oruç tutmanın oruçlu kimsenin bağışıklığını düşürdüğü noktasında olumsuz bir etkiye sahip olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt söz konusu değildir. Oruç tutmak korona virüse yakalanmaya neden olmamakta ve yakalanma riskini de artırmamaktadır. Aksine oruç tutmak, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlamakta ve bedenin bir çok hastalığı atmasına yardımcı olmaktadır.”

Modern tıp bilginlerinin bu cevabına binaen korona virüse yakalanma korkusu veya benzeri şeylerden doları oruç tutmamak, fasit bir takdir, batıl bir ihtiyat ve şeri sayılamayacak bir özürdür.

Fıkıh, Kavaid ve Usulde, sağlıklı ve mukim halde vehim üzerine oruç tutmamanın caiz olmadığında karar kılınmıştır.

Korona virüse yakalanan ve benzerleri, doktorların hastalığı arttıracağı veya sağlığına kavuşmayı geciktireceği korkusu halinde o kişiye oruç tutmamak caizdir. Hatta kendisini koruması için oruç tutmaması vacip bile olabilir. Usul ve Makasıt ilminde belirtilmiştir: Canı korumak, İslam’ın korumak için geldiği din, can, akıl, nesil, mal olan zaruriyat kapsamındadır.

Allah (azze ve celle)’den hastalarımıza şifa vermesini, hayatını kaybedenlere rahmet etmesini, Recep ve Şaban ayına bizleri ulaştırdığı gibi Ramazan ayına da bizleri ulaştırmasını, iman ve ihtisapla orucunu tutan ve namazını kılanlardan bizleri kılmasını niyaz ediyoruz.

En iyi bilen ve en doğru hüküm veren Allah’tır.

Allah nebimiz Muhammed’e, aline ve ashabına salat ve selam etsin.

27 Şaban 1441

20 Nisan 2020

Fetvada İmzası Bulunanlar

Kurumlar

Müslüman Alimler Birliği

Ehlisünnet Alimler Birliği

Asya Alimler Birliği

Mağrip Alimler Birliği

Sudan Alimler, İmamlar, Davetçiler Birliği

Libya Fetva Kurulu

Suriye Alimler Birliği

Irak Ehlisünnet ve Cemaat Birliği

Eritre Alimler Birliği

Irak Alimler Meclisi

Irak Fıkıh Külliyesi

Moritanya Alim Yetiştirme Merkezi

Sudan Alimler Heyeti

Irak Müslüman Alimler Heyeti

Lübnan Müslüman Alimler Heyeti

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti

Şahıslar

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin Karadaği El-Huseyni

Zeytune Üniversitesi Başkanı Hişam Karise

Moritanya Alim Yetiştirme Merkezi Başkanı Şeyh Muhammed Hasan Veled Ed-Dudev

Sudan Alimler Heyeti Başkanı Yardımcısı Abdulhay Yusuf

Libya Fetva Kurulu Araştırmalar Meclisi Genel Sekreteri Şeyh Sami Es-Saidi

Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Muhammed Abede

Müslüman Alimler Birliği Başkanı Şeyh Muhammed Abdulkerim

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Nev vaf Tekruri

Irak Ehlisünnet ve Cemaat Birliği İlmi Meclis Başkanı Emin Maslah

İsveç Fetva Meclis Başkanı Şeyh Said Azzam

Irak Ehlisünnet ve Cemaat Birliği Genel Koordinatörü Şeyh Hasan Dureyc Hüseyin El-Cenabi

Irak Müslüman Alimler Heyeti Resmi Sözcüsü Dr. Abulhamir El-Ani

Mağrip alimlerinden Hasan bin Muhammed El-İlmi

Mağrip alimlerinden Tevfik bin Ahmet Galebzuri

Mağrip alimlerinden Hasan Yeşvu

Kuveyt alimlerinden Halid bin Mezkur el-Mezkur

Zeytune alimlerinden Ali El-Aşi

Yemen alimlerinden Fazıl Murat

Hint alimlerinden Muhammed Ekrem Nedvi

Zeytune alimlerinden Muhtar Ec-Cebali

Zeytune alimlerinden Nureddin El-Hadimi

Ezher alimlerinden Vasfi Aşur

Şam alimlerinden Ahmet Hava

Şam alimlerinden Eymen Şabani

Cezayir alimlerinden Belhir Tahiri El-İdrisi

Mağrip alimlerinden Hamid El-İdrisi

Şam alimlerinden Hasan Safdi

Mağrip alimlerinden Hamza bin Ali el-Kettani

Şam alimlerinden Sad Osman

Katar alimlerinden Sultan bin İbrahim el-Haşimi

Katar alimlerinden Abdullah bin İbrahim El-Haşim

Abdulmecit Beyanuni

Zeytune alimlerinden Ali El-Alayimi

Zeytune alimlerinden Ömer Şibli

Şam alimlerinden Gazi Tevbe

Fuat Muhammed Ebu Avad

Şam alimlerinden Muhammed Ebu’l Hayr Şukri

Ezher alimlerinden Mıuhammed Sağir

Katar alimlerinden Muhammed bin Hasan El-Merihi

Cezayir alimlerinden Muhammed Revabihiye

Cezayir alimlerinden Muhammed Hindu

Ezher alimlerinden Muhammed Yüsri

Zeytune alimlerinden Muiz El-Meculi

Kuveyt alimlerinden Yasir bin Acil En-Neşmi

Şam alimlerinden Şeyh İbrahim Hasun

Moritanya alimlerinden Şeyh İbrahim Veled Yusuf Eş-Şankiti

Katar alimlerinden Şeyh Ahmet bin Ali bin Haver Binali

Şam alimlerinden Şeyh Usame er-Rifai

Mağrip alimlerinden Şeyh Hasan bin Ali El-Kettani

Mağrip alimlerinden Şeyh Bilal bin Muhammed Alu Zerruk

Katar alimlerinden Şeyh Casim bin Muhammed El-Cabir

Cezayir alimlerinden Şeyh Hamza Belkasım

Lübnan alimlerinden Şeyh Dai İslam Şihal

Mağrip alimlerinden Şeyh Rıdvan Nafi

Ezher Alimlerinden Şeyh Said Mustafa

Mağrip alimlerinden Şeyh Adil Rafuş

Şam alimlerinden Şeyh Abdurrahman Kuki

Şeyh Abdulalim Abdullah

Şeyh Abdullah El-Osman

Şeyh Abdullah Ruhhal

Tunus alimlerinden Şeyh Ali Habib Said

Şam alimlerinden Şeyh Mecd Mekki

Mağrip alimlerinden Şeyh Muhammed Bahruddin

Lübnan alimlerinden Şeyh Muhammed bin Tevfik Eş-Şati

Katar alimlerinden Şeyh Muhammed bin Tays El-Cemili

Moritanya alimlerinden Şeyh Muhammed Salim El-Meclisi

Moritanya alimlerinden Şeyh Muhammed Seydiya En-Nevevi

Şam alimlerinden Şeyh Muti El-Batin

Şam alimlerinden Şeyh Muvaffak El-Ömer

Mağrip alimlerinden Şeyh Yunus Heydan

Üdün alimlerinden Şeyh Usame Ebu Bekr

HEYET NET

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