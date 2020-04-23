Irak’ın Gündeminden (23.04.2020)

Kut Şehrinin Ortasında Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Vasit muhafazasının merkezi olan Kut şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Vasit Trafik Müdürlüğüne dayandırdığı habere göre Kut şehrinin merkezindeki ana yolda dün akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda biri kadın 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu kazanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Kerkük Şehrinin Güneyinde Polis Kuvvetlerine Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Er-Riyad nahiyesine bağlı Ed-Deb köyü önünde federal polisleri taşıyan bir otobüse dün akşam saatlerinde IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Tamim muhafazasının geçtiğimiz Perşembe günü, Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan Habbaz petrol bölgesine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda petrol bölgesi koruma polisleri ile saldırganlar arasında çatışmalar yaşanmasına ve polis kuvvetlerinden 1 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: 2 Ölü 1 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının aynı şekilde dün, Bakuba şehrinin ortasında yer alan Diyala Üniversitesinin arkasında kimliği belirsiz bir keskin nişancı tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir polisin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesine bağlı Ümmü Hanta köyünde ordu kuvvetlerinin devriye aracını hedef alan bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nasiriye Şehrinin Kuzeyinde Bıçaklı Saldırı: 1 Polis Hayatını Kaybetti

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen bıçaklı saldırı sonucunda bir polisin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin kuzeyinde yer alan Er-Rifai kazasında dün gece geç saatlerde kimliği belirsiz bir adam bir polisin evine bıçakla saldırdı. Söz konusu saldırıda birkaç yerden bıçak darbesi alan polisin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Saldırının altında yatan neden hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Kaynaklar, bıçaklı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan bıçaklı saldırganı yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Bakuba’da Polisa Saldırı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün öğle saatlerinde hükümet polisinin devriye aracını hedef alan bir patlama sonucunda polis kuvvetlerinden 5 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazasına bağlı Narin mıntıkasında yol kenarına tuzaklanan bomba bugün öğle saatlerinde hükümet polisinin devriye aracı geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda polis kuvvetlerinden 5 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının aynı şekilde dün, Bakuba şehrinin ortasında yer alan Diyala Üniversitesinin arkasında kimliği belirsiz bir keskin nişancı tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir polisin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesine bağlı Ümmü Hanta köyünde ordu kuvvetlerinin devriye aracını hedef alan bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Musul Şehrinin Batısında Patlama: 2 Kişi Yaralandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında yer alan Telafer kazasında bir yol kenarına tuzaklanan bombanın bugün öğle saatlerinde patlaması sonucunda 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında yer alan Telafer kazasının ortasındaki Kadisiye mıntıkasında yol kenarına tuzaklanan bomba bugün öğle saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının dün, Musul şehrinin güneyinde yer alan Lezake mıntıkasında Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracını hedef alan bir patlama meydana gelmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve diğer 2 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Musul şehrinin kuzeyinde yer alan Beldiyat mıntıkasında zehirli gaz solumaları sonucunda 3 çocuğun hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında. Öte yandan Musul şehrinin güneyinde yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçlerinin dün öğle saatlerinde sözde yargı tarafından arananları yakalama gerekçesiyle kapsamlı eş zamanlı operasyonlar düzenledikleri ifade edildi.

Basra Şehrinin Ortasındaki Silahlı Saldırıda 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin ortasında yer alan Devr Nevvab Dubat mıntıkasında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ın bütün şehirlerinde neredeyse her gün tanık olunan adam kaçırma, cinayet, silahlı soygun, suikastlar gibi suçların artmasının altında doktorlara, profesörlere, akademisyenlere, yetenekli kişilere, İran’a yakın partilerin ve siyasi grupların politikalarına karşı olan herkese karşı her türlü suçu işleyen mezhepçi milislerin ve silahlı çetelerinin yayılması yatmakta olduğu bilinmektedir.

Irak Hab- Musul Şehrinin Güneyinde Patlama: 2 Ölü 2 Yaralı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde yer alan Lezake mıntıkasında bugün sabah saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracını hedef alan bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybedenleri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak Hab- Hükümete Bağlı Güvenlik Güçlerinden Eş Zamanlı Operasyonlar

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçlerinin bugün öğle saatlerinde sözde yargı tarafından arananları yakalama gerekçesiyle kapsamlı eş zamanlı operasyonlar düzenledikleri kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri ile ordu kuvvetleri bugün öğle saatlerinde Musul şehrinin güneyinde yer alan El-Hazar nahiyesinde ve Cezire mıntıkasında yargı tarafından arananları yakalama gerekçesiyle eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Söz konusu operasyonlar bağlamında hükümetin güvenlik güçleri operasyon düzenledikleri mıntıkaların giriş ve çıkışlarını kapattığı, güvenliği sağlamak için trafiğe engel oldukları aktarıldı.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Irak Hab- Diyala Muhafazasında İki Farklı Olay: 1 Ölü 2 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrindeki Diyala Üniversitesi arkasında keskin nişancı tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir polisin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda meydana gelen patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrindeki Diyala Üniversitesi arkasında kimliği belirsiz bir keskin nişancı tarafından bugün öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda bir polisin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesine bağlı Ümmü Hanta köyünde ordu kuvvetlerinin devriye aracını hedef alan bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde güvenliği sağladıktan ve olaylar hakkında soruşturma başlattıktan sonra sorumlu kişileri yakalama hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra Şehrinin Ortasındaki Silahlı Saldırıda 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin ortasında yer alan Devr Nevvab Dubat mıntıkasında dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ın bütün şehirlerinde neredeyse her gün tanık olunan adam kaçırma, cinayet, silahlı soygun, suikastlar gibi suçların artmasının altında doktorlara, profesörlere, akademisyenlere, yetenekli kişilere, İran’a yakın partilerin ve siyasi grupların politikalarına karşı olan herkese karşı her türlü suçu işleyen mezhepçi milislerin ve silahlı çetelerinin yayılması yatmakta olduğu bilinmektedir.

Musul Şehrinin Güneyinde Patlama: 2 Ölü 2 Yaralı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde yer alan Lezake mıntıkasında bugün sabah saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracını hedef alan bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybedenleri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Hükümete Bağlı Güvenlik Güçlerinden Eş Zamanlı Operasyonlar

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçlerinin bugün öğle saatlerinde sözde yargı tarafından arananları yakalama gerekçesiyle kapsamlı eş zamanlı operasyonlar düzenledikleri kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri ile ordu kuvvetleri bugün öğle saatlerinde Musul şehrinin güneyinde yer alan El-Hazar nahiyesinde ve Cezire mıntıkasında yargı tarafından arananları yakalama gerekçesiyle eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Söz konusu operasyonlar bağlamında hükümetin güvenlik güçleri operasyon düzenledikleri mıntıkaların giriş ve çıkışlarını kapattığı, güvenliği sağlamak için trafiğe engel oldukları aktarıldı.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Diyala Muhafazasında İki Farklı Olay: 1 Ölü 2 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrindeki Diyala Üniversitesi arkasında keskin nişancı tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir polisin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda meydana gelen patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrindeki Diyala Üniversitesi arkasında kimliği belirsiz bir keskin nişancı tarafından bugün öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda bir polisin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesine bağlı Ümmü Hanta köyünde ordu kuvvetlerinin devriye aracını hedef alan bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde güvenliği sağladıktan ve olaylar hakkında soruşturma başlattıktan sonra sorumlu kişileri yakalama hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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