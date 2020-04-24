Hicri 1441 Ramazan Ayı Tebrik Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Ramazan ayının gelmesi münasebetiyle doğusuyla batısıyla tüm Müslümanları tebrik eden bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Tebrik

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Irak Müslüman Alimler Heyeti, İslam ümmetinin ve tüm dünyanın bu yıl korona virüsün gölgesinde girdiği Ramazan ayının başlaması münasebetiyle Irak halkına ve İslam ümmetine tebriklerini takdim eder.

Bu münasebetle Irak halkını, bu faziletli ayın maksatlarından istifade etmeye, nefisleri tezkiye etmek, itaatler ve ibadetlerle Allah’a yönelmek, başta yetimlere ve miskinlere iyilikte bulunmak olmak üzere türlü yakınlaştırıcı amellerle Allah’a yakınlaşmak için Rasulullah’a uymaya, onun yöntemine sıkı sıkıya tutunmaya çağırıyoruz.

Sabırlı halkımızı, Irak’ı ve halkını kurtarmak için daha fazla dayanışmaya ve bilinçlenmeye, korona virüsün olumsuz etkileri gölgesinde bu faziletli ayda çok sıkıntı yaşayacak göçmenlere ve ihtiyaç sahiplerine daha fazla önem göstermeye çağırmaktadır. Bu insanlar şuanda çok daha fazla elbiseye, yiyeceğe ve sağlık gözetimine ihtiyaç duymaktadır. Bunlar ise böyle faziletli bir ayda Allah (azze ve celle)’ye yakınlaştıran en faziletli amellerdendir. Allah (azze ve celle)’den özgürlük, adalet, saygın bir yaşam, ülkedeki hakim siyasi çetelerin uzaklaşması gibi isteklerimizi gerçekleştirmesini, tutukluları özgürlükle, uzun yıllardır ülkenin için ve dışında gurbet hayatı yaşayan ve yorulan muhacir ve göçmenleri evlerine, topraklarına salim bir şekilde dönmekle nimetlendirmesini diliyoruz.

Allah (azze ve celle)’den Müslümanların bu faziletli Ramazan ayında oruçlarını ve namazlarını kabul etmesini, Müslümanların hallerini ıslah etmesini ve saflarını birleştirmesini, kötülüğü onlardan gidermesini, İslam-Arap hükümetlerine, herkes arasında yardımlaşmayı, dayanışmayı, merhameti gerekli kılan istisnai koşullar içerisinde bu ayın hatrına dini, ümmeti, vatanı için çalışan fikir ve görüş ehli tutukluları serbest bırakmaları yönündeki çağrılarımızı muvaffak kılmasını niyaz ediyoruz.

Genel Sekreterlik

29 Şaban 1441

23 Nisan 2020

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