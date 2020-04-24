Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Tüm Müslümanların Ramazan Ayını Tebrik

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Ramazan ayının gelmesi münasebetiyle doğusuyla batısıyla tüm Müslümanları tebrik eden bir açıklama yayınlayarak “Irak Müslüman Alimler Heyeti, İslam ümmetinin ve tüm dünyanın bu yıl korona virüsün gölgesinde girdiği Ramazan ayının başlaması münasebetiyle Irak halkına ve İslam ümmetine tebriklerini takdim eder.” ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Bu münasebetle Irak halkını, bu faziletli ayın maksatlarından istifade etmeye, nefisleri tezkiye etmek, itaatler ve ibadetlerle Allah’a yönelmek, başta yetimlere ve miskinlere iyilikte bulunmak olmak üzere türlü yakınlaştırıcı amellerle Allah’a yakınlaşmak için Rasulullah’a uymaya, onun yöntemine sıkı sıkıya tutunmaya çağırıyoruz. “

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Irak halkına, Irak’ı ve halkını kurtarmak için daha fazla dayanışmaya ve bilinçlenmeye, korona virüsün olumsuz etkileri gölgesinde bu faziletli ayda çok sıkıntı yaşayacak göçmenlere ve ihtiyaç sahiplerine daha fazla önem göstermeye çağrı yapıldı. Irak Müslüman Alimler Heyeti bu insanların şuanda çok daha fazla elbiseye, yiyeceğe ve sağlık gözetimine ihtiyaç duymakta olduğuna vurgu yaptıktan sonra bu türden iyiliklerin ise böyle faziletli bir ayda Allah (azze ve celle)’ye yakınlaştıran en faziletli amellerden olduğuna vurgu yapıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra şu şekilde dua edildi: “Allah (azze ve celle)’den özgürlük, adalet, saygın bir yaşam, ülkedeki hakim siyasi çetelerin uzaklaşması gibi isteklerimizi gerçekleştirmesini, tutukluları özgürlükle, uzun yıllardır ülkenin için ve dışında gurbet hayatı yaşayan ve yorulan muhacir ve göçmenleri evlerine, topraklarına salim bir şekilde dönmekle nimetlendirmesini diliyoruz. Allah (azze ve celle)’den Müslümanların bu faziletli Ramazan ayında oruçlarını ve namazlarını kabul etmesini, Müslümanların hallerini ıslah etmesini ve saflarını birleştirmesini, kötülüğü onlardan gidermesini, İslam-Arap hükümetlerine, herkes arasında yardımlaşmayı, dayanışmayı, merhameti gerekli kılan istisnai koşullar içerisinde bu ayın hatrına dini, ümmeti, vatanı için çalışan fikir ve görüş ehli tutukluları serbest bırakmaları yönündeki çağrılarımızı muvaffak kılmasını niyaz ediyoruz.”

HEYET Net

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