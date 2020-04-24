Irak’ın Gündeminden (24.04.2020)

Ramadi Şehrinin Batısında Patlama: Ordu Kuvvetlerinden 2 Kişi Yaralandı

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin batısında dün öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün yapılan açıklamaya göre Ramadi şehrinin batısında yer alan El-Hebariye mıntıkasına giden yola tuzaklanmış bomba dün öğle saatlerinde ordu kuvvetlerinin devriye aracı yakınlardan geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalama hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 1677’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde dün 46 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 1677’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan 25 kişinin sağlığına kavuştuğu gelen bilgiler arasında.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 1613 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 46 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi. Son 24 saat içerisinde 25 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuştu.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Resafe 14 vaka, Babil muhafazası 10 vaka, Necef 9 vaka, Basra muhafazası 7 vaka, Tıb 1 vaka, Kerh 2 vaka, Meysan muhafazası 1 vaka, Müsenna 1 vaka ve Salahuddin muhafazası 1 vaka.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle denildi: “Basar şehrinde 8, Necef şehrinde 4, Süleymaniye muhafazasında 4, Kadisiye muhafazasında 4, Erbil şehrinde 4, Diyala muhafazası 1 olmak üzere toplamda 25 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuşmuştur. Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 1677, hayatını kaybedenleri sayısı 83, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 1171’ye ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bir önceki açıklamada vaka sayısının 1631’e ulaştığı ve 50 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edilmişti.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: Haşdi Aşairi Milislerinden 2 Kişi Öldü

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde Haşdi Aşairi milislerine karargahına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazası çevresindeki Haşdi Aşairi karargahına dün akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abare nahiyesinde kaynağı belirsiz 3 havan topunun düşmesine tanık olduğu biliniyor. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazasına bağlı Narin mıntıkasında yol kenarına tuzaklanan bombanın hükümet polisinin devriye aracı geçtiği esnada infilak etmesi sonucunda polis kuvvetlerinden 5 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: 1 Polis Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasında eski yolda motosikletiyle hareket halinde olan bir polise sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polisin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazası çevresindeki Haşdi Aşairi karargahına sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abare nahiyesinde kaynağı belirsiz 3 havan topunun düştüğü bildirildi. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazasına bağlı Narin mıntıkasında yol kenarına tuzaklanan bombanın hükümet polisinin devriye aracı geçtiği esnada infilak etmesi sonucunda polis kuvvetlerinden 5 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

HEYET Net

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