Irak Müslüman Alimler Heyeti Ramazan Dolayısıyla Fikir Ehli Tutukluların Serbest Bırakılması Çağrısı Yaptı

Irak Müslüman Alimler Heyeti, İslam-Arap dünyasındaki hükümetlere dini, ümmeti, vatanı için çalışan fikir ve görüş ehli tutukluları serbest bırakmaları çağrısında bulundu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yapılan söz konusu çağrı, Ramazan ayının gelmesi münasebetiyle Iraklılar ve tüm Müslümanların ramazan ayını tebrik ettiği açıklamasında yaptı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yapılan açıklamada korona virüs gibi öldürücü bir hastalığın yayıldığı istisnai şartlar içerisinde karşıladığımız Ramazan ayının faziletinden bahsederek tüm Müslümanların dayanışmaya, yardımlaşamaya, hoşgörü ve merhametli olmaya çağrı yaptı.

HEYET Net

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