Irak’ın Gündeminden (26.04.2020)

Musul Şehrinin Güneyinde ve Doğusunda İki Farklı Olay

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde bir polisin evine kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen el bombalı saldırı sonucunda 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Musul şehrinin doğusunda vücudunda kurşun izlerine rastlanan bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde yer alan Hammam Alil nahiyesine bağlı Salahiye köyünde bir polis evine dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombası atıldı. Söz konusu saldırı sonucunda polisin kardeşinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Öte yandan Musul şehrinin doğusunda yer alan Kökçeli mıntıkasında vücudunda kurşun izlerine rastlanan bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu hükümet kaynakları tarafından açıklandı.

Kaynaklar, vücudunda kurşun izlerine ve işkence izlerine rastlanan cesedin bazı hukuki işlemlerden yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini ve güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ninova muhafazasının geçtiğimiz Çarşamba günü, Musul şehrinin batısında yer alan Telafer kazasının ortasındaki Kadisiye mıntıkasında yol kenarına tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 1708’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde dün 31 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 1708’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan 3 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybettiği ve 33 kişinin sağlığına kavuştuğu gelen bilgiler arasında.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 2311 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 31 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi. Son 24 saat içerisinde 33 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuştu.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Resafe 7 vaka, Babil muhafazası 3 vaka, Necef 5 vaka, Duhok muhafazası 3 vaka, Tıb 3 vaka, Kerh 2 vaka, Basra muhafazası 2 vaka, Müsenna 2 vaka, Süleymaniye muhafazası 1 vaka ve Salahuddin muhafazası 1 vaka.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda Resafe, Tıb ve Müsenna bölgelerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra şöyle denildi: “Resafe şehrinde 6, Necef şehrinde 9, Tıb 4, Basra muhafazasında 4, Zi Kar muhafazası 4, Babil muhafazası 2, Süleymaniye muhafazası 2, Erbil 1 ve Kerh 1 olmak üzere toplamda 33 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuşmuştur. Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 1707, hayatını kaybedenleri sayısı 86, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 1204’ye ulaşmıştır.”

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Polis Kuvvetleri Hedef Alındı: 2 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir keskin nişancı tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamada Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Vakf mıntıkasında El-Kebbe ile Ebu Karma köylerinin arasında kimliği belirsiz bir keskin nişancı tarafından bugün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganı yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının aynı şekilde bugün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abare nahiyesine havan topunun düşmesine tanık olduğu biliniyor. Ölen ya da yaralanan olmadığı gelen bilgiler arasında.

Musul Şehrinin Güneyinde Eş Zamanlı Operasyonlar: 2 Kişi Tutuklandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde hükümete bağlı güvenlik kuvvetleri tarafından bugün akşam saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 2 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde yer alan Hammam Alil mıntıkasında bugün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 2 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

HEYET Net

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