Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, doktorlara ve sağlık personellerine açık mektup yayınlayarak korona virüsle mücadelede gösterdikleri yoğun gayretlerini takdir etti ve insanları onlara teşekkür etmeye ve bu öldürücü vebayla mücadelede onlara yardım sunmaya çağırdı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Doktorlara ve Sağlık Personellerine Açık Mektup

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Yeni tip korona virüsün yayılması, tüm dünyada yaygınlaşması, tüm insanların kalplerine korku ve endişe sokması, büyük devletlerin kibrine ve ceberutuna karşı koyması, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine, 3 milyondan fazla insana bulaşmasına, bu tehlikeli hastalıktan korunmak için bir milyardan fazla insanın karantinaya alınmasına sebep olması karşısında doktorlar ve sağlık personelleri, bu tehlikeli vebayla mücadele etmek için ilk savunma hattında yer almaktadırlar. Bu hastalığa yakalananların yanında yer alarak, onları tedavi ederek, hastaların tedavisinde şifa olacak ilacı bulmak ve insanlığı bu hastalıktan kurtarmak için devamlı çalışarak kendilerini ve yakınlarını kurban etmektedirler.

Bu hastalık ortaya çıktığından beri doktorların mücadelesi, bu salgınla mücadele edenlerle birlikte hastanede kalmaları, enfeksiyon korkusuyla ailelerin ve çocuklarının yanına gitmeye korkmaları, bu virüsle mücadelede acziyetin hissedilmesi, birçok hastanın hayatını kaybetmesi, haklarını aramaksızın görevlerini yerine getirme sorumluluğu bilincinden onları geri çevirmemiştir. Bu durum, bu insani mihnetin sorumluluğunu omuzlarında taşıyan bu grubun insani yönlerini ortaya çıkartmaktadır. Onların bu tutumu, bu tehlikeli hastalık karşısında zayıf imkanlara rağmen umut aşılamaktadır.

Bu hastalıkla mücadelenin öncüleri olan, özellikle bu hedef doğrultusunda hayatını kaybeden, batıdaki Müslüman doktorların büyük gayretlerini takdir etmeyi unutmayalım. Bizler bütün iftihar, izzet ve hüzünle onların yaslarını tutmaktayız. Onların bu virüsle mücadeledeki kahramanca duruşlarının garip olmadığını vurgulamaktayız. Çünkü onların dini ve imanları insani çalışmalarda ihlasa sevk etmektedir, bu krizde bazı batı toplumlarının yitirdiği değerleri taşımaktadırlar. Korona virüs felaketi, onların içlerindeki güzelliği, korona virüsle mücadelelerini, hastaları tedavide ve onları gözetmede geri durmadıklarını ortaya çıkarttı. Allah’ın rızası için başkalarını korumak için korkuya galip geldiler. Onların yaşamları ve (şehadetleri) Müslümanların ve başkalarının örnek alacağı insani bir model olacaktır.

Burada, imkanların zayıflığına, hükümetin ihmalkar tutumuna ve insanların canını umursamamasına rağmen birçoğu ciddi bir şekilde çalışan, korona virüse karşı mücadele veren Irak’taki doktorlarımızı ve sağlık personellerini takdir etmeyi unutmayalım.

Şeri ve ahlaki açıdan tüm insanları ve kendimizi, İslam ile birlikte gelen rabbani öğretilere ve İslami değerlere örnek olarak insanları tedavi etmek için çok emek sarf eden sağlık sektöründeki tüm personellere teşekkür etmeye çağırıyoruz. Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: “İyilik edin, Allah iyilik edenleri sever.” Allah hayır fiilini kurtuluştan kılmıştır. Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: “Hayır işleyin, umulur ki kurtulursunuz.” Doktorların ve yardımcılarının yaptıkları, İslam’ın teşvik ettiği hayır kapılarının en faziletlisidir. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.” Bizler de sağlık sektöründe çalışan kardeşlerimizi, niyetlerini yaptıkları amellerinin ecrine niyet etmelerini hatırlatıyor ve buna teşvik ediyoruz. Böylece insanların ihtiyaçlarını gidermiş Allah’ın ikram ettiği, insanların gönüllerine sevinç sokmuş kimseler olarak kıyamet günü Allah’ın azabından emin kimseler olurlar.

Genel Sekreterlik

4 Ramazan 1441

27 Nisan 2020

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