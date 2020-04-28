Irak’ın Gündeminden (28.04.2020)

El-Velid Meclis Üyesi Evinde Öldürüldü ve Oğlu Kaçırıldı

Enbar muhafazasının batısında yer alan Ratba kazasına bağlı El-Velid Meclis üyesi Talal El-Abesi’nin evine dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Talal El-Abesi’nin hayatını kaybettiği ve oğlunun aynı kişiler tarafından kaçırıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapıla açıklamaya göre kimliği belirsiz kişiler Enbar muhafazasının batısında yer alan Ratba kazasına bağlı El-Velid Meclis üyesi Talal El-Abesi’nin evine dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda Talal El-Abesi olay yerinde hayatını kaybederken silahlı saldırganların saldırının ardından Talal El-Abesi’nin oğlunu yanlarına alarak kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu silahlı saldırının yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 1820’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde dün 57 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 1820’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan 1 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 3074 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 57 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi. Son 24 saat içerisinde 39 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuştu.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Resafe 17 vaka, Babil muhafazası 10 vaka, Kerh 8 vaka, Basra muhafazası 8 vaka, Müsenna muhafazası 7 vaka, Tıb 4 vaka, Meysan muhafazası 2 vaka, Salahuddin muhafazası 1 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 71,471’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda Tıb şehrinden 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra şöyle denildi: “Basra muhafazasında 18, Necef muhafazası 9, Tıb şehri 5, Meysan muhafazası 4, Süleymaniye muhafazası 2 ve Kerh 1 olmak üzere toplamda 39 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuşmuştur. Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 1820, hayatını kaybedenleri sayısı 87, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 1263’e ulaşmıştır.”

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: Subay ve Oğlu Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir hükümet subayının ve oğlunun yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesine bağlı Zuhayrat mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ismi ve rütbesi açıklanmayan bir hükümet subayının ve oğlunun yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının aynı şekilde dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abare nahiyesine havan topunun düşmesine tanık olduğu biliniyor. Ölen ya da yaralanan olmadığı gelen bilgiler arasında. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Vakf mıntıkasında El-Kebbe ile Ebu Karma köylerinin arasında kimliği belirsiz bir keskin nişancı tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Erbil Şehrinin Doğusunda Genç Bir Kızın Cesedi Bulundu

Erbil şehrinin doğusunda yer alan mıntıkalardan birinde öldürülmüş genç bir kızın cesedinin bugün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulunduğu Süleymaniye Polis Müdürlüğü tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Polis Müdürlüğü resmi sözcüsü Serkut Ahmet’e dayandırdığı habere göre Erbil şehrinin doğusunda yer alan Civar Cera mahallesinde vücudunda kurşun izlerine rastlanan 19 yaşlarında bir genç kızın cesedi güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından bulunan cesedin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini ve güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Güvenlik Noktası Hedef Alındı: 2 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda güvenlik kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Vakf mıntıkası kapsamında El-Abare nahiyesi çevresinde El-Kebbe köyünde güvenlik güçlerinin güvenlik noktasına dün gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda güvenlik güçlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesine bağlı Zuhayrat mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda ismi ve rütbesi açıklanmayan bir hükümet subayının ve oğlunun yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Irak’ta Gayri Hukuki Gözaltı Operasyonları Devam Ediyor

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda sivillerden 3 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından Musul şehrinin batısında yer alan El-Yermuk mıntıkasında dün akşam saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 şüphelinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Kerkük Şehrinde İstihbarat Müdürlüğü Hedef Alındı: 2 Yaralı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrindeki İstihbarat Müdürlüğüne bugün öğle saatlerinde 2 kişi tarafından canlı bomba eylemi düzenlemesi sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre kemer bombası takan 2 kişi bugün öğle saatlerinde Kerkük şehrindeki İstihbarat Müdürlüğü kapısı önünde kendilerini patlattı. Söz konusu saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu canlı bomba eyleminin düzenlediği bölgede güvenlik güçlerinin geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 1927’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde dün 81 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 1927’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan 1 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 1834 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 81 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi. Son 24 saat içerisinde 33 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuştu.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Resafe 15 vaka, Basra muhafazası 39 vaka, Erbil muhafazası 11 vaka, Babil muhafazası 2 vaka, Kerh 2 vaka, Müsenna muhafazası 5 vaka, Tıb 3 vaka, Tamim muhafazası 2 vaka, Necef muhafazası 1 vaka, Kerbela muhafazası 1 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 73,782’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda Resafe şehrinden 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra şöyle denildi: “Ülke genelinde toplamda 33 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuşmuştur. Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 1927, hayatını kaybedenleri sayısı 90, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 1319’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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