Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi İnsani Yardımlarına Devam Ediyor

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin bünyesinde faaliyet gösteren Kerkük Şubesi, geçtiğimiz günler içerisinde göçmen ailelere yardım ve destek sağlamak için düzenlediği insani ve sosyal faaliyetlerini paylaştı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi, hiçbir geliri olmayan, zor şartlar altında hayatlarını devam ettirmeye çalışan bazı göçmen ve ihtiyaç sahibi ailelere maddi yardımda bulundu. Öte yandan Kerkük Şubesi yetim sahibi bazı ailelere de gıda yardımında bulundu.

Diğer yandan Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi, her düzeyde krizlerin büyüdüğü bir ortamda Iraklıları kuşatan şartlar sebebiyle ilaç elde etmeye yol bulamayan bazı hastaların ilaçlarını sağladı.

HEYET Net

1 total views, 1 views today