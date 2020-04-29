Irak Müslüman Alimler Heyeti Tarimiye Şubesi’nden Ramazan Ayının İlk Gününde İnsani Yardım Kampanyası

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde faaliyet yürüten Irak Müslüman Alimler Heyeti Tarimiye Şubesi, Ramazan ayının ilk gününde bazı ihtiyaç sahibi ailelere gıda dağıttı.

Bu bağlamda Tarimiye Şubesi tarafından düzenlenen kampanya, Tarimiye kazasında korona virüsün yayılmasına engel olmak için uygulanan sokağa çıkma yasağından sonra mağdur olan ihtiyaç sahibi ailelerden 186 aileyi kapsadı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Tarimiye Şubesi tarafından düzenlenen bu kampanya, ülkede yayılan korona virüsün daha fazla yayılmasına engel olmak için alınan sokağa çıkma kararı karşısında mağdur olan sınırlı gelire sahip ailelerin ve yevmiye usulü çalışanların, ihtiyaç sahiplerinin ve göçmenlerin sıkıntılarını hafifletmeyi hedeflemektedir.

HEYET Net

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