Irak’ın Gündeminden (29.04.2020)

İnsan Hakları Aktivisti İhlalleri, Şiddeti ve Tehditleri Ortaya Çıkardı

Ülkedeki Ekim gösterilerine katılan insan hakları alanında bir aktivits göstericilerin, tutukluların ve uzun süredir kayıp olan kişilerin maruz kaldıkları şiddet ve insan hakları ihlallerini ortaya çıkarttı.

Haber ajansları Sputnik haber ajansının Ali Mikdam adlı bir gençle yaptığı söyleşiyi paylaştı. Söz konusu genç, yüz binlere ulaşan birçok sahte hesap tarafından tehdit edildiğini, bu hesapların genelinin profil fotoğrafının Irak silahlı kuvvetlerinin arması olduğunu, bazılarında Hamaney fotoğrafı, bazılarının askeri üniforma, bazılarının susturuculu silah taşıdığını açıkladı. Öte yandan bazılarının muhtemelen internetten alınmış normal insanların fotoğraflarını kullandıklarına dikkat çekti.

Bu bağlamda insan hakları aktivisti Ali Mikdam, Ekim 2019’dan bu söyleşi yapılıncaya kadar, 6 ay boyunca alıkonulanlar hakkında işlenen insan hakları ihlallerini belgelediğine işaret etti. Ekim devrimi gösterilerinde Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Tahrir ve Tayran meydanlarında, Sinek garajında kendilerini Direniş Grupları olarak isimlendirenlerin göstericilerin öldürülmesindeki rolü noktasında gerçek sözlerimizden dolayı tehditlerin henüz son bulmadığını vurguladı.

İnsan hakları aktivisti Ali Mikdam sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazen öldürülmekle bazen de kaçırılmakla tehdit ediliyorum. Şuanda doğrudan hayatımı tehlikeye sokacak mekanlardan kısmen uzaklaştıktan sonra bana ve göstericilere tehdit şu şekle girmeye başladı: ‘Sana ulaşamazsak ailene ulaşırız.’ Bu durum karşısında aileme güvenli bir mekan oluşturmaları için arkadaşlarımla iletişim kurmak zorunda kaldım.”

İnsan hakları aktivisti Ali Mikdam fikir ve protesto tutukluların genelinin Dublem, Karuber ve Matar Müsenna hapishanelerinde tutulduklarını, birincisinin Sukur İstihbarat Ağı’na bağlı olduğunu ve tutukluların genelinin orada tutulduğunu açıkladı.

Musul Şehrinin Güneyindeki Silahlı Saldırıda 3 Kişi Yaralandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde yer alan köylerden birinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde yer alan Eş-Şura nahiyesine bağlı Zulehfa köyünde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda köy halkından 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Saldırının altında yatan neden hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadığı biliniyor.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının dün, Musul şehrinin batısında yer alan El-Yermuk mıntıkasında hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlenmesi sonucunda terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 şüphelinin güvenlik güçleri tarafından tutuklanmalarına tanık olduğu biliniyor. Irak’ın Amerika tarafından işgal edilmesinden ve bu işgal ekseninde gelen hükümetlerin kurulmasından itibaren birçok gözaltı operasyonlar düzenlendikleri biliniyor. Söz konusu bu operasyonlarda hükümet hapishanelerinde hala tutulan birçok masum vatandaşın tutuklandıkları ve bu hapishanelerde en kötü işkencelere ve insan hakları ihlallerine maruz kaldıkları belirtiliyor.

UNESCO: Irak’taki Uzaktan Eğitim Bazı Engellerle Karşılaşmaktadır

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Irak’ta uzaktan eğitimin öğrenciye ulaşmaksızın birçok engelle karşılaştığını açıklayarak bunlardan birinin de internetin zayıf olması ve eski, gelişmemiş alt yapının kullanılması olduğunu vurguladı.

Haber ajansları Irak’taki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ofisinin bilgi programı sorumlusunun şu sözlerini aktardı: “Korona virüsün yayılması sonucunda Irak’taki öğrencilerin aldıkları uzaktan eğitim dersleri, ülkedeki internet şebekesinin zayıf olması ve bazı köy ve mıntıkalarda internetin olmaması sebebiyle birçok engelle karşılaşmaktadır.”

Irak’taki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ofisi, internet hizmetinin kötü olmasının nedeninin çok eski ve dünyanın çok gerisinde kalmış alt yapının kullanılması olduğunu, bu durumun uzaktan eğitimi kötü etkilediğini açıkladı.

Basra Muhafazasında Birkaç Saat İçerisinde 81 Yeni Korona Virüs Vakası Tespit Edildi

Basra muhafazasında bugün birkaç saat içerisinde 81 korona virüsü vakası yaşandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları Basra muhafazası Sağlık Müdürü Haydar Selman tarafından bugün öğle saatlerinde yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Basra şehrinde birkaç saat içerisinde Basra şehrinin ortasında yer alan Mişrak mıntıkasında 47, El-Harise mıntıkasında 34 yeni vaka tespit edildi.”

Sağlık Müdürü Haydar Selman sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehrin laboratuvarlarında testler yapılması sonucunda 81 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi. Aynı şekilde dün korona virüs teşhisi konulan kişilerle temasa geçenlere de test yapıldı.”

Basra muhafazasında dün 39 kişiye daha korona virüsün bulaştığı belirtilirken bu kişilerin genelinin El-Harise mıntıkasındaki bir taziyeye katıldıkları bilinmektedir. Bu rakamlarla Basra muhafazasında korona virüsüne yakalanan hasta sayısı 356’ya ulaşmış ve bunlardan 17’si hayatını kaybetmiştir. Tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı ise 183’e ulaşmıştır.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde dün 81 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 1927’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan 1 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybettiği belirtilirken tekrardan sağlığına kavuşanların sayısının 1319’a ulaştığı ifade edildi.

Sahte Belgelerle İran’dan İthal Edilen Bozuk Ürünler Bağdat’a Gönderilmektedir

Meclisteki bazı kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamada Irak Kürdistan’ı muhafazalarındaki sınır kapılarında, bilhassa sahte evraklarla İran’ın bozuk gıda ürünlerinin Kürdistan topraklarından geçmesinden sonra mali ve idari yolsuzlukların söz konusu olduğu vurgulandı.

Haber ajansları Parlamento üyesi Ali El-Bediri tarafından yapılan basın açıklamasından şunları aktardı: “Genel olarak Irak’ta, özel olarak Kürdistan muhafazalarındaki sınır kapılarında yolsuzluk, eski seviyelerine tekrardan ulaştı. Özellikle Kürdistan Bölgesel Yönetimindeki kaçakçılık çalışmalarında göze çarpmaktadır. Bazı sınır kapılarında bazı eşyaların içeriye sokularak normal olmayan bir hareketlilik söz konusudur. Bu da Irak’ın komşu ülkelerinin genelinde korona virüsün yayılmışken ülkenin ekonomik ve sağlık durumunu tehdit etmektedir.”

Parlamento üyesi Ali El-Bediri sözlerini şöyle sürdürdü: “Irak şuanda tam bir salahiyet sahibi bir hükümete sahip değilken ve siyasi kavgalar devam ederken yeni bir hükümetin kurulmasının çok uzun bir vakit alacağını hissetmekteyiz. Öte yandan Irak için hiçbir zaman hayır düşünmeyen yolsuzluk mafyaları, başta Kürdistan Bölgesel yönetimi olmak üzere ülkedeki sınır kapılarının genelinde kontrol sağlanmamasından ve kaostan faydalanarak Irak’ın sağlık ve ekonomisini vurmak için büyük ve tehlikeli planlara bizzat başladılar.”

Parlamento üyesi Ali El-Bediri sözlerini şöyle sürdürdü: “Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından yayınlanan çelişkili kararlar söz konusudur. Aynı zamanda Kürdistan Bölgesel Yönetimindeki üretici şirketlerin Bağdat’a eşya göndermemesi ve sadece Kürdistan Bölgesel Yönetimindeki muhafazalarına dağıtması kararı yayınlamaktadır. Öte yandan Kürdistan Bölgesel Yönetiminde yerel üretimmiş gibi İran’dan getirilen bozuk yumurta gibi malların gönderildiğine tanık olmaktayız.”

Parlamento üyesi Ali El-Bediri son olarak şunları söyledi: “Bazı tetkiklerin ardından bu ürünlerin yerel üretim olmadığı, bunların ithal olduğu, genelinin insanların sağlığına uygun olmadığı ortaya çıkmıştır. Yumurtanın tarihi geçtiği ve üretim ve kontrol yapan bazı yolsuz subaylarla işbirliği yapılarak bu ürünlerin yerel olduğunu gösteren sahte evraklarla Bağdat’a gönderildiği görülmektedir.”

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 2003’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde dün 75 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 2003’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan 2 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybettiği belirtilirken korona virüsün yayılması sonucunda Başkent Bağdat’ın bazı mıntıkalarında karantina uygulanacağı beklentisi gelen bilgiler arasında.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 2156 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 75 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi. Son 24 saat içerisinde 27 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuştu.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Resafe 15 vaka, Basra muhafazası 50 vaka, Kerh 3 vaka, Müsenna muhafazası 3 vaka, Tıb 2 vaka, Vasit muhafazası 1 vaka, Kerbela muhafazası 1 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 86,708 ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda Resafe şehrinden 1 ve Kerh şehrinde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra şöyle denildi: “Ülke genelinde toplamda 27 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuşmuştur. Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 2003, hayatını kaybedenleri sayısı 92, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 1346’ya ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Başkent Bağdat Valisi Muhammed Ata tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Korona virüsün yayılması nedeniyle Kerh ve Resafe bölgelerinde bazı mıntıkaların karantinaya alınması için adaydır. Son iki günde vaka sayılarının artması karantinaya bağlı kalınmamasından ve enfekte bölgelerinden Irak’a dönen 3 bin kişidir.”

Sağlık Müdürü Haydar Selman tarafından bugün öğle saatlerinde yapılan açıklamada “Basra şehrinde birkaç saat içerisinde Basra şehrinin ortasında yer alan Mişrak mıntıkasında 47, El-Harise mıntıkasında 34 yeni vaka tespit edildi.” ifadeleri kullanıldı.

HEYET Net

1 total views, 1 views today