Irak Müslüman Alimler Heyeti Yardım Birimi ve Ümmül Kura İnsani Yardım Derneğinden Büyük İnsani Yardım Kampanyası

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Yardım Birimi, Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği ile yardımlaşarak Irak’ın kuzeyinde yer alan Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin doğusundaki M1 göçmen kampındaki göçmen ailelere gıda yardımında bulunmak için büyük bir insani yardım kampanyası düzenledi.

Bu bağlamda Yardım Birimi ve Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği, göç felaketi, işlerinin kesilmesi, evlerini terk etmek zorunda bırakılmaları nedeniyle zor şartlar altında yaşamlarını devam ettirmeye çalışan, öte yandan korona virüsün ülkede yayılması ve hastalık nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonucunda ihtiyaçlarını karşılayamayan göçmen kampındaki göçmen ailelere 1200 adet gıda poşeti dağıtıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yardımların ulaştırıldığı aileler, Yardım Birimi’ne ve Ümmül Kura İnsani Yardım Derneğine teşekkür ederek göçmen ailelere gösterdikleri ihtimamdan, hükümetin göçmenler dosyasındaki umursuzluğu ve onları tekrardan evlerine geri döndürme noktasındaki başarısızlığı nedeniyle en basit yaşam dinamiklerine bile ihtiyaç duyan göçmen kamplarına yardımları ulaştırmalarından dolayı teşekkür etti ve Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin bu gayretlerini takdir ettiler.

HEYET Net

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