Irak’ın gündeminden (02.05.2020)

Tikrit Şehrinin Güneyinde Bir Subayın Evine Silahlı Saldırı: 1 Ölü 1 Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden bir subayın hayatını kaybettiği ve ailesinden birinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin güneyinde yer alan El-Beled kazasına bağlı Yesrib nahiyesinde dün gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından polis kuvvetlerinden bir subayın evine silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda subayın olay yerinde hayatını kaybettiği ve ailesinden birinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden subayı ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Kerbela Muhafazasındaki Göstericiler Yolsuzluğa Karşı Protestolarına Devam Ediyor

Kerbela muhafazasındaki göstericiler, muhafazada yaşanılan zor koşullara rağmen hükümetin mali ve idari yolsuzluklara karşı gösterilerine ve protestolarına devam ediyor.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan habere göre Kerbela muhafazasında protesto çadırları devam ediyor ve tüm zor koşullara rağmen göstericilerin yasal hakları yerine getirilinceye kadar gösteri ve protestolara devam edeceği noktasında açık bir ısrar söz konusudur.

Haber ajansları Kerbela muhafazasında sokağa çıkma yasağının devam ettiğini ve güvenlik güçlerinin sokaklarda ve bölgelerde dolaştığını aktarmaktadır. Kerbela muhafazasının dün hiçbir korona virüs vakası yaşanmadığı biliniyor.

Bakanlar Emekli Olmadan Önce Yolsuzluğa Bulaşıyorlar

Parlamento vekili İkbal Abdul Huseyin Yeşil Bölge hükümeti bakanlarının emekli olmadan önce yolsuzluk operasyonlarına bulaştıklarını açıkladı.

Parlamento vekili İkbal Abdul Huseyin istifa eden Adil Abdulmehdi hükümetindeki görevli bakanların genelinin, büyük yolsuzluk çalışmaları gerçekleştirmek için korona virüsün yayılmasıyla sağlık durumundan, petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomiden faydalanmaya çalıştıklarını vurguladı.

Parlamento vekili İkbal Abdul Huseyin sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yolsuzluk olayları, doğrudan şüpheli sözleşmelerin gerçekleşmesini ve maddi olarak faydalanamadıkları daha önceden imzalanmış sözleşmelerin iptal edilmesini temsil etmektedir. Öte yandan bazı şahıslara şantaj uygulanmakta ve pazarlık yapılmaktadır. Tüm bakanların mali durumları güvenceye alınıncaya kadar seyahatleri engellenmelidir.”

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 2138’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde dün 26 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 2138’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan 9 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 2372 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 26 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi. Son 24 saat içerisinde 9 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuştu.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 17 vaka, Meysan muhafazası 7 vaka, Diyala muhafazası 5 vaka, Necef muhafazası 1 vaka, Erbil muhafazası 1 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 95,399 ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şöyle denildi: “Ülke genelinde toplamda 9 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuşmuştur. Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 2138, hayatını kaybedenleri sayısı 97, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 1375’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde dün 109 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 2112’ye ulaştığı vurgulanmıştı. Öte yandan 5 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybettiği belirtilirken 20 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu bildirilmişti.

Irak Hükümeti Sivillere Yönelik Gayri Hukuki Tutuklamalarına Devam Ediyor

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin batısında bugün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda sivillerden 3 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Ramadi şehrinin batısında yer alan El-Kaim kazasına bağlı Er-Rumane mıntıkasında hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terör örgütüne üye olmakla suçlanan 3 sivilin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

HEYET Net

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