Irak’ın Gündeminden (03.05.2020)

Tikrit Şehrinin Güneyinde Haşdi Şaabi Milisleri Hedef Alındı: 30’a Yakın Ölü veya Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde yer alan bazı mıntıkalarda bugün sabah saatlerinde düzenlenen peş peşe silahlı saldırılar sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 30’a yakın ölü veya yaralı olduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Salahuddin Operasyon Bölgesi kapsamında yer alan Mekişifiye mıntıkasında Haşdi Şaabi milislerine bugün sabah saatlerinde IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırı düzenlendiği zaman iki taraf arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı, milislere takviye güçleri geldiği esnada bir patlamanın meydana geldiği ve gelen destek kuvvetlerinden 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada öte yandan Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Yesrib nahiyesindeki Tel Zeheb köyünde Haşdi Şaabi milislerine silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Salahuddin muhafazasının dün, Tikrit şehrinin güneyinde yer alan El-Beled kazasına bağlı Yesrib nahiyesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından polis kuvvetlerinden bir subayın evine silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda subayın olay yerinde hayatını kaybetmesine ve ailesinden birinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Diyala Muhafazasında Keskin Nişancı Saldırısı: 1 Ölü 2 Yaralı

Diyala muhafazasında yer alan iki farklı mıntıkada 24 saat içerisinde kimliği belirsiz keskin nişancılar tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Öte yandan bugün sabah saatlerinde Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde yer alan bazı mıntıkalarda Haşdi Şaabi milislerini hedef alan ve 30’a yakın ölü veya yaralıya neden olan şiddetli silahlı saldırıların ardından genel seferberlik ilan edildiği gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinde kimliği belirsiz bir keskin nişancı bugün öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir polisin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesinde yine kimliği belirsiz keskin nişancı tarafından silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 2 polisin yaralandığı kaynaklar tarafından açıklandı. Kaynaklar, olay yerlerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Öte yandan bugün sabah saatlerinde Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde yer alan bazı mıntıkalarda Haşdi Şaabi milislerini hedef alan ve 30’a yakın ölü veya yaralıya neden olan şiddetli silahlı saldırıların ardından Diyala Muhafazası Operasyon Komutanlığı tarafından genel seferberlik ilan edildiği gelen bilgiler arasında.

Salahuddin muhafazasının bugün, Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Mekşifiye ve Yesrib nahiyesinde Haşdi Şaabi milislerine düzenlenen silahlı saldırılar sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 30’a yakın ölü veya yaralıya tanık olduğu bilinmektedir.

Hükümete Bağlı Güvenlik Güçlerinden Eş Zamanlı Operasyonlar

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneydoğusunda yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçlerinin bugün öğle saatlerinde sözde yargı tarafından arananları yakalama gerekçesiyle kapsamlı eş zamanlı operasyonlar düzenledikleri kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri ile ordu kuvvetleri bugün öğle saatlerinde Musul şehrinin güneydoğusunda yer alan El-Kevir nahiyesi kapsamındaki bazı mıntıkalara yargı tarafından arananları yakalama gerekçesiyle eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Söz konusu operasyonlar bağlamında hükümetin güvenlik güçleri operasyon düzenledikleri mıntıkaların giriş ve çıkışlarını kapattığı, güvenliği sağlamak için trafiğe engel oldukları aktarıldı.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeyinde Patlama: 1 Ölü 2 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeyinde bugün akşam saatlerinde ordu kuvvetlerinin devriye aracını hedef alan bir patlama meydana gelmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Azim nahiyesi çevresinde bir yola tuzaklanan bomba bugün akşam saatlerinde ordu kuvvetlerinin devriye aracının geçtiği esnada infilak etti. söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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