Irak’ın Gündeminden (04.05.2020)

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Güvenlik Güçleri Hedef Alındı: 14 Ölü veya Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda polis kuvvetlerinin güvenlik noktasına dün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda polis kuvvetlerinden 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abare nahiyesindeki Zağniye polis merkezinin güvenlik noktasına dün sabah saatlerinde IŞİD örgütü tarafından hafif silahlar ve keskin nişancılar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 4 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında 2 subayın ve 6 sivilin de bulunduğu 10 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine gelen takviye ekipleri tarafından mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

Diyala muhafazasının Cumartesi günü, Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Azim nahiyesi çevresinde bir yola tuzaklanan bombanın ordu kuvvetlerinin devriye aracının geçtiği esnada infilak etmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 3 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Nasiriye Şehrinin Doğusunda Silahlı Aşiret Kavgası: 5 Ölü veya Yaralı

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin doğusunda Cumartesi akşam saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret kavgası sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin doğusunda yer alan El-Cebayiş kazasında Cumartesi akşam saatlerinde silahlı aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu silahlı kavga sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan kavganın müsebbiplerini yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Musul Şehrinin Kuzeyinde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin kuzeyinde dün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin kuzeyinde yer alan Er-Reşidiye nahiyesinde dün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 2296’ya Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde dün 77 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 2296’ya ulaştığı vurgulandı. Öte yandan 17 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtilirken korona virüsten 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 5009 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 77 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi. Son 24 saat içerisinde 17 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuştu.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Bağdat/Resafe 23 vaka, Bağdat/Kerh 23 vaka, Tıb şehri 9 vaka, Basra muhafazası 8 vaka, Tamim muhafazası 5 vaka, Müsenna muhafazası 8 vaka, Enbar muhafazası 1 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 103,262’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda Resafe ve Kerbela bölgelerinden olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra şöyle denildi: “Ülke genelinde Basra 9, Necef 2, Erbil 3, Kadisiye 1, Zi Kar 1, Babil 1 olmak üzere toplamda 17 korona virüs hastası tekrardan sağlığına kavuşmuştur. Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 2296, hayatını kaybedenleri sayısı 97, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 1490’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Bakuba Şehrinin Kuzeyinde Bir Mıntıkaya Silahlı Saldırı: 5 Ölü veya Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan bir mıntıkaya dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 5 ölü veya yaralı olduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Azim nahiyesi çevresindeki bir mıntıkaya dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırının ardından silahlı saldırganlar ile mıntıka halkı arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Saldırı sonucunda biri Haşdi Aşairi komutanlarından olmak üzere 5 ölü veya yaralı olduğu kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaç kişinin yaralı kaç kişinin ölü olduğu noktasında bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının Cumartesi günü, Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Azim nahiyesi çevresinde bir yola tuzaklanan bombanın ordu kuvvetlerinin devriye aracının geçtiği esnada infilak etmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 3 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine dün Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abare nahiyesindeki Zağniye polis merkezinin güvenlik noktasına IŞİD örgütü tarafından hafif silahlar ve keskin nişancılar ile silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda polis kuvvetlerinden 4 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında 2 subayın ve 6 sivilin de bulunduğu 10 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Patlama: 3 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün ikindi saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda bir alay komutanı ile 2 korumasının yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesinde ordu kuvvetlerinde ala komutanının aracını hedef alan bir patlama bugün ikindi saatlerinde meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda alay komutanı ile 2 korumasının yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Azim nahiyesi çevresindeki bir mıntıkaya kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda biri Haşdi Aşairi komutanlarından olmak üzere 5 ölü veya yaralıya tanık olduğu biliniyor. Yine dün Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Abare nahiyesindeki Zağniye polis merkezinin güvenlik noktasına IŞİD örgütü tarafından hafif silahlar ve keskin nişancılar ile silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda polis kuvvetlerinden 4 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında 2 subayın ve 6 sivilin de bulunduğu 10 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Kerkük Şehrinin Güneyinde Eş Zamanlı Operasyon: 9 Kişi Tutuklandı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde yer alan bazı mıntıkalara bugün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda sivillerden 9 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneyinde yer alan bazı mıntıkalara bugün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terör örgütüne üyelikle suçlanan sivillerden 9 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

HEYET Net

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