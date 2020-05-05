Irak Müslüman Alimler Heyeti: “Mezhep Temelli Politikalar Çerçevesinde İşlenen Kanlı Uygulamaların Sorumlusu Hükümet ve Milislerdir”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Mekişife olayı ve Samarra şehrinde düzenlenen operasyonlar hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti mezhep temelli politikalar çerçevesinde gerçekleşen bu olaylardan hükümeti ve milisleri sorumlu tuttu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Her geçen gün yaşanan yeni bir olayla Iraklıların birçoğunda, Iraklı halkın canlarına mal olan kanlı olayların, çeşitli hedeflere ve türlü amaçlara sahip milislerin ve hükümetlerin fiilleri olduğu kanaati derinleşmektedir. Salahuddin muhafazasında yer alan Mekişife mıntıkasında Haşdi Aşairi milislerinin hedef alınması ve bazılarının öldürülmesi olayı yıllardan beri Irak’ta uygulanan bu kirli siyasetin bir örneğidir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra yayınladığı açıklamada bu olayın duyurulmasının hemen ardından sanki daha önce hazırlanmış bir şekilde milisler tarafından bu mıntıkaları terörden korumak argümanıyla bu mıntıkalarda tekrardan Haşdi Şaabi milislerinin konuşlanmasının gerekliliğini belirten peş peşe açıklamalar geldiğine dikkat çekti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Mesele bu sınırda da bitmedi. Aksine Samarra şehrindeki Hasan Askeri türbesini ele geçiren askeri dergahın talimatıyla Samarra Operasyon Komutanlığı tarafından Samarra şehrinin batısında yer alan mahallelerine 2 gün boyunca operasyonlar düzenlendi. Toprağın altında kazı seslerinin geldiği iddia ediliyor ve türbeye ulaşıp onu patlatmak için birilerinin tünel kazdığı öne sürülüyordu. Bu aptalca bir iddiadır ve saçmalığı ortadadır. Özellikle bu şehrin kontrolü uzun zamandır milislerin elindedir ve yıllardan beri bu şehirde tam nüfuz sahibidirler.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamada hükümetin ve mezhepçi milislerin elleriyle Salahuddin, Diyala ve diğer muhafazalarda halka yönelik yaşananların bazı hedefleri olduğunu vurguladı. Siyasi çalışmaların bazı problemlerini ve başarısızlıklarını gizlemek için bunun kullanılmasının, İran-Amerika çatışmalarının gereklerine hizmet etmek için bu mıntıkalara Haşdi Şaabi milislerinin hakimiyetinin dayatılmasının, Iraklıların iç kavgalara, hakim partilere rağmen Ekim devriminin önünü kestiği mezhep çukuruna sevk edilmesinin bu hedeflerden sadece bazıları olduğunun altını çizdi. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra söz konusu hakim partilerin dahili amaçlara hizmet etmek ve harici isteklere ve planlara cevap vermek için büyük bir çaba sarf etmekte, öte yandan yıllar önce Sahveler dosyasında olduğu gibi ihtiyaç bittikten sonra Haşdi Aşairi milislerini tasfiye etmek için çabalamakta olduğuna vurgu yapıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle denildi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, Iraklıları dikkatli olmaları ve onlar için planladıkları şeylerden kaçınmaları noktasında uyarıyoruz. Hükümet kuvvetleri ile mezhepçi milislerin arasındaki yardımlaşma ve koordinasyon, kanlı uygulamalar, Iraklı halkının hürmetinin çiğnenmesi, dış güçlere hizmet eden mezhep temelli politikalar çerçevesinde hakların çalınması ile devam etmektedir. Yine Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, hakim partilerin söz ebeliğini yaptığı egemenlik yalanını ortaya çıkartan tüm olaylardan hükümeti ve milislerini sorumlu tutmaktayız.”

HEYET Net

55 total views, 3 views today