Irak’ın Gündeminden (05.05.2020)

Bakuba Şehrinin Güneyinde Silahlı Saldırı: 5 Ölü veya Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ordu kuvvetlerinin denetim noktasına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin güneyinde yer alan Behrez nahiyesine bağlı Ceafire mıntıkasındaki denetim noktasına dün gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar silahlı saldırının düzenlendiği olay intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesinde ordu kuvvetlerinde alay komutanının aracını hedef alan bir patlama meydana gelmesi sonucunda alay komutanı ile 2 korumasının yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine önceki gün Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Azim nahiyesi çevresindeki bir mıntıkaya kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda biri Haşdi Aşairi komutanlarından olmak üzere 5 ölü veya yaralı olduğu gelen bilgiler arasında.

Hükümete Bağlı Güvenlik Güçlerinden Eş Zamanlı Operasyonlar

Salahuddin muhafazasında yer alan Mekişife nahiyesinde ve Dicle nehrinin batısında yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçlerinin bugün sabah saatlerinde sözde yargı tarafından arananları yakalama gerekçesiyle kapsamlı eş zamanlı operasyonlar düzenledikleri kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri ile ordu kuvvetleri bugün öğle saatlerinde Mekişife nahiyesinde ve Dicle nehrinin batısında yer alan bazı mıntıkalara yargı tarafından arananları yakalama gerekçesiyle eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Söz konusu operasyonlar bağlamında hükümetin güvenlik güçleri operasyon düzenledikleri mıntıkaların giriş ve çıkışlarını kapattığı, güvenliği sağlamak için trafiğe engel oldukları aktarıldı.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde Patlama: 1 Polis Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde aracının altına tuzaklanan bombanın bugün öğle saatlerinde patlaması sonucunda bir polisin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Kazimiye Kapısı yakınlarında bir polisin aracının altına tuzaklanan bomba bugün öğle saatlerinde aracın hareket etmesiyle infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda polisin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden polisin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Kerkük Şehrinin Güneyinde Patlama: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde bugün ikindi saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden ve polis kuvvetlerinden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Er-Reşad nahiyesinde bugün ikindi saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden ve polis kuvvetlerinden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Tamim muhafazasının dün, Kerkük şehrinin güneyinde yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlenmesi sonucunda terör örgütüne üyelikle suçlanan sivillerden 9 kişinin tutuklanmasına tanık olduğu biliniyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 2431’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde dün 85 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 2431’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüsten 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 5898 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 85 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Bağdat/Resafe 5 vaka, Bağdat/Kerh 13 vaka, Tıb şehri 16 vaka, Basra muhafazası 19 vaka, Tamim muhafazası 12 vaka, Müsenna muhafazası 3 vaka, Necef muhafazası 2 vaka, Kerbela muhafazası 13 vaka, Erbil muhafazası 1 vaka, Meysan muhafazası 1 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 114,384’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda Resafe, Tıb ve Basra bölgelerinden olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 2431, hayatını kaybedenleri sayısı 102, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 1571’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

38 total views, 2 views today