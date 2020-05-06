Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Meşhur Kari Şeyh Muhammed Mahmud Et-Tablavi (rahimehullah) Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Mısır Kuranı Kerim Hafızları ve Karileri Sendikası Başkanı Meşhur Kari Şeyh Muhammed Mahmud Et-Tablavi (rahimehullah) vefat etmesi dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti, uzun bir hastalık döneminden sonra 12 Ramazan 1441- 05 Mayıs 2020 Pazartesi günü 86 yaşında hayatını kaybeden Meşhur Kari Şeyh Muhammed Mahmud Et-Tablavi (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Muhammed Mahmud Et-Tablavi (rahimehullah)’ın 1934 yılında Gizze muhafazasında yer alan Meyt Akabe mahallesinde dünyaya geldiği belirtildikten sonra babasının gözetiminde Kuran dersi aldığı ve daha 9 yaşındayken Kuranı Kerimi ezberlediği vurgulandı. Ünü köyünde yayılan Şeyh Muhammed Mahmud Et-Tablavi (rahimehullah)’ın bazı etkinlik kutlamalarına daha 15 yaşına ulaşmamışken meşhur karilerle beraber katıldığına dikkat çekildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Şeyh Muhammed Mahmud Et-Tablavi (rahimehullah) ayrıcalıklı bir kıraatle tanındı. Şöyle ki kuralları uyguluyordu, Kuran’da itkan sahibiydi ve İslam dünyasında kabul gören ve yayılmasını sağlayan güzel sese sahipti. Bazen Vakıflar Bakanlığı tarafından bazen de Ezher tarafından gönderilerek dünya devletlerinin birçoğuna yolculuk yaptı. Birçok ilmi toplantılara katıldı ve uluslararası hafızlık yarışmalarında hakemlik yaptı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra Şeyh Muhammed Mahmud Et-Tablavi (rahimehullah)’ın Allah (azze ve celle)’nin kitabına hizmet noktasında gayret ve çabalarını takdir eden birçok kesimden bir çok madalya aldığının altı çizildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan taziye açıklamasının sonunda şöyle denildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Muhammed Mahmud Et-Tablavi geniş rahmetiyle rahmet etsin, Allah’ın kitabına hizmette, bu kitabın tilavet edilmesinde, dinleyenlere Kuranı Kerimi sevdirmekte, ayetlerin tedebbür edilmesinde gösterdiği gayretlerden dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın. Onun yerini, İslam’ın konumunu ve övgüsünü tekrardan geri getirecek ihlaslı alimler ve karilerle doldursun.”

HEYET Net

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