Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Mısır Kuranı Kerim Hafızları ve Karileri Sendikası Başkanı Meşhur Kari Şeyh Muhammed Mahmud Et-Tablavi (rahimehullah) vefat etmesi dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Meşhur Kari Şeyh Muhammed Mahmud Et-Tablavi (rahimehullah) Hakkında Taziye Açıklaması

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti, uzun bir hastalık döneminden sonra 12 Ramazan 1441- 05 Mayıs 2020 Pazartesi günü 86 yaşında hayatını kaybeden Meşhur Kari Şeyh Muhammed Mahmud Et-Tablavi (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirir.

Şeyh Muhammed Mahmud Et-Tablavi (rahimehullah) 1934 yılında Gizze muhafazasında yer alan Meyt Akabe mahallesinde dünyaya geldi. Babasının gözetiminde Kuran dersi aldı ve daha 9 yaşındayken Kuranı Kerimi ezberledi. Ünü köyünde yayıldı. Bazı etkinlik kutlamalarına daha 15 yaşına ulaşmamışken meşhur karilerle beraber katıldı.

Şeyh Muhammed Mahmud Et-Tablavi (rahimehullah) ayrıcalıklı bir kıraatle tanındı. Şöyle ki kuralları uyguluyordu, Kuran’da itkan sahibiydi ve İslam dünyasında kabul gören ve yayılmasını sağlayan güzel sese sahipti. Bazen Vakıflar Bakanlığı tarafından bazen de Ezher tarafından gönderilerek dünya devletlerinin birçoğuna yolculuk yaptı. Birçok ilmi toplantılara katıldı ve uluslararası hafızlık yarışmalarında hakemlik yaptı.

Şeyh Muhammed Mahmud Et-Tablavi (rahimehullah) Allah (azze ve celle)’nin kitabına hizmet noktasında gayret ve çabalarını takdir eden birçok kesimden bir çok madalya aldı.

Allah (azze ve celle) Şeyh Muhammed Mahmud Et-Tablavi geniş rahmetiyle rahmet etsin, Allah’ın kitabına hizmette, bu kitabın tilavet edilmesinde, dinleyenlere Kuranı Kerimi sevdirmekte, ayetlerin tedebbür edilmesinde gösterdiği gayretlerden dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın. Onun yerini, İslam’ın konumunu ve övgüsünü tekrardan geri getirecek ihlaslı alimler ve karilerle doldursun.

Genel Sekreterlik

13 Ramazan 1441

06 Mayıs 2020

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