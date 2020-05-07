Ebu Garib Şubesi’nden İhtiyaç Sahibi Ailelere İnsani Yardım Kampanyası

Başkent Bağdat’ın batısında faaliyet yürüten Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Ebu Garib Şubesi, Amiriye Felluce kazasında El-Betre mıntıkasında ihtiyaç sahibi 120 aileye maddi yardımda bulundu.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Ebu Garib Şubesi, aynı bölgede değerli ailelere 200 adet gıda kolisi ile çocuklar için süt dağıttı. Söz konusu bölgedeki halkın yardım azlığı, zor yaşam koşulları problemi yaşadığı biliniyor. Hükümetin kayıtsız kalması ve ülkede yayılan yolsuzluk olayları nedeniyle Irak halkında fakirlik oranı her geçen gün daha fazla arttığı belirtiliyor.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Ebu Garib Şubesi tarafından düzenlenen insani yardım kampanyası, ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlama, başta Ramazan ayı olmak üzere yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları bir nebze hafifletme bağlamında Irak Müslüman Alimler Heyeti birim ve şubelerinin insani yardım alanında düzenlediği çalışmalar kapsamında gerçekleşti.

HEYET Net

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